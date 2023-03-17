《黑暗榮耀》車珠英不減重反增肥6公斤！「胸部露出場面是CG特效，背影裸露是替身」

演員車珠英自從演出《黑暗榮耀》中的空姐崔惠程一角而備受矚目，浮誇演技令人印象深刻，她從送給她大鑽戒的未婚夫身邊離開，來到朴成勳所飾演的全宰寯身邊，其中一個引發大家討論的場景，就是崔惠程在涎鎮面前脫得一絲不掛的樣子。

車珠英在日前接受韓媒體《Sports Chosun》的訪談中提到，為了拍攝這場正面裸露的戲碼，事先準備好了她自己的身體、替身演員以及CG後製技術。劇中車珠英的角色一共脫了2次，一次與全宰寯一同泡澡，另一次則是為了在涎鎮面前展現好身材而脫。雖然對裸露戲有壓力，但車珠英表示在選角時就已經討論完畢，她也放得更開並且為了看起來更漂亮而努力準備。



這場戲的確也引發眾多人討論，究竟是替身演員還是CG特效？而車珠英早已等待著能向大家說明的這一天。她透露這場戲是作家與導演討論過，而她本人也覺得有必要的場面，崔惠程在劇中就被設定是有做美胸手術的人物，而車珠英本人並沒做過這類手術，所以用CG效果來為她補足這點，另外她脫下衣服與宰寯一起泡澡時，所出現的背影是由替身演員代勞。

為了完美演出空姐惠程，車珠英表示自己特地增重了6公斤，並且以與自己平時完全不同的樣貌出現在劇中，而這些戲碼也代表在五人幫裡面可說是勢力最弱的崔惠程，透過自己的身體驕傲地想勝過別人的樣子。



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