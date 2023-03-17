《黑暗荣耀》车珠英不减重反增肥6公斤！「胸部露出场面是CG特效，背影裸露是替身」

演员车珠英自从演出《黑暗荣耀》中的空姐崔惠程一角而备受瞩目，浮夸演技令人印象深刻，她从送给她大钻戒的未婚夫身边离开，来到朴成勋所饰演的全宰寯身边，其中一个引发大家讨论的场景，就是崔惠程在涎镇面前脱得一丝不挂的样子。

车珠英在日前接受韩媒体《Sports Chosun》的访谈中提到，为了拍摄这场正面裸露的戏码，事先准备好了她自己的身体、替身演员以及CG后制技术。剧中车珠英的角色一共脱了2次，一次与全宰寯一同泡澡，另一次则是为了在涎镇面前展现好身材而脱。虽然对裸露戏有压力，但车珠英表示在选角时就已经讨论完毕，她也放得更开并且为了看起来更漂亮而努力准备。



这场戏的确也引发众多人讨论，究竟是替身演员还是CG特效？而车珠英早已等待著能向大家说明的这一天。她透露这场戏是作家与导演讨论过，而她本人也觉得有必要的场面，崔惠程在剧中就被设定是有做美胸手术的人物，而车珠英本人并没做过这类手术，所以用CG效果来为她补足这点，另外她脱下衣服与宰寯一起泡澡时，所出现的背影是由替身演员代劳。

为了完美演出空姐惠程，车珠英表示自己特地增重了6公斤，并且以与自己平时完全不同的样貌出现在剧中，而这些戏码也代表在五人帮里面可说是势力最弱的崔惠程，透过自己的身体骄傲地想胜过别人的样子。



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