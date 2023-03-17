【有片】涏鎮啊，你膽子好大！林智妍徒手抓蛇吃烤老鼠，男嘉賓都自歎不如

涏鎮啊，沒想到你是這麼彪悍的女人！

《黑暗榮耀》的熱播使得主演陣容大火，女二朴涏鎮的扮演者就是林智妍，最近她還在三月第二週演員話題性排行榜中榮登冠軍，人氣不容小覷。 知名度的上升令更多觀眾開始關注她，SBS在《黑暗榮耀》上半部播出之後順勢公開林智妍作客《叢林法則》時的舊影片，膽大心細的她看得觀眾震驚不已。



節目錄製於2015年，當時林智妍剛出道沒多久，還是個信新人。 25歲的她和節目組一同前往越南探險，在野外惡劣的生存環境之下，年紀輕輕的女生林智妍展現出了別樣魅力，勇氣甚至遠超男嘉賓。 林智妍和李成宰外出時遇到了一條蛇，李成宰嚇得連忙跑開，但林智妍卻拿著網套直接下網捉蛇，為了確認蛇是否活著，更是徒手觸碰，將蛇拎起來，看的觀眾頭皮發麻，她本人卻毫不在意。 當林智妍聽到本地人說這蛇可以食用之後，很開心地說道：「那我們可以吃掉它」。



你以為這就結束了！！更嚇人的還在後面，完成任務的林智妍從節目組那裡得到了老鼠肉，在其他成員噁心到不知如何是好時，她守在一邊冷靜的看別人處理老鼠肉，甚至淺嚐了烤鼠肉。林智妍還挑戰了吃青蛙，全程觀察隊友「解剖」青蛙，青蛙肉烤好之後也大膽品嚐，稱「青蛙腿的肉好Q彈喔，吃起來很像雞肉！」



看完《叢林法則》中林智妍的反轉模樣，廣大網友和觀眾都表示：「這麼開朗活潑的人怎麼會把討人厭的朴涏鎮演得這麼好」、「素顏的她真的好美」、「這女人膽子太大了」等。



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