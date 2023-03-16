劉亞仁醫師本人也嗑藥「自助牛奶針」！經紀人被調查、警方從私宅&醫院搜出1萬張資料，網驚：「物以類聚」

據韓媒報導，為劉亞仁提供麻醉劑異丙酚（俗稱「牛奶針」）的醫師A某給自己注射了該藥物，兩人還是私交甚密的摯友。 目前這名醫師也因違反毒品管理法被拘捕調查。

這名醫師A某在首爾市江南區經營一家醫院，和劉亞仁是摯友關係。 本月13日，A某涉嫌給自己使用異丙酚而被拘捕審查，隨後因向劉亞仁提供異丙酚的嫌疑被立案調查。 首爾警方已掌握A某給劉亞仁開具異丙酚處方的證據，正在調查相關處方是否合乎醫療目的。

此外，劉亞仁的經紀人及熟人也在本月13日和14日以參考人身份被警方傳喚。 這些人曾和劉亞仁一起去美國旅遊、上月5日一同回到韓國，劉亞仁就是在仁川機場落地時通過毛髮鑒定被發現使用4種違禁藥物，包括異丙酚、大麻、 古柯鹼和K他命。



警方本月7日對劉亞仁居住地和相關醫院進行了扣押搜查，獲取的資料超過1萬張。 警方預計在本周內對相關資料完成分析，下周開始傳喚劉亞仁，調查其購買毒品的管道及吸毒過程。

韓網友震驚：「和自助吸毒的醫師是摯友關係，癮君子真是物以類聚」、「怪不得劉亞仁能注射那麼多，原來醫師就有問題」、「以前就聽說不少醫師對異丙酚上癮」、「這種醫師應該剝奪執業許可、驅逐出這個行業」、「身邊人全都應該調查」。

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