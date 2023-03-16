邕聖祐確定4/17入伍！已拍好多部作品等待公開，月底前結束《大力女子姜南順》拍攝

邕聖祐最近接到入伍通知，今年28周歲的他決定不再延後，從下月17日開始以陸軍現役身份履行兵役義務。

邕聖祐所屬社表示邕聖祐將在4月17日進入新兵訓練所接受基礎軍事訓練，隨後以陸軍現役身份服役。 入所過程不會公開，也不會另行舉辦公開活動，希望大家不要到現場送別以避免造成混亂。



邕聖祐1995年出生、今年周歲28，不僅入伍時間早於預期，而且距離報到日期只剩1個月時間。 目前邕聖祐已開始為入伍做相關準備，包括正在拍攝的電視劇《大力女子姜南順》計劃在3月底之前盡量拍完。

邕聖祐2017年參加Mnet《Product 101》第二季以限定男團Wanna One正式出道，團體活動結束後作為SOLO歌手和演員積極發展，陸續拍攝了《十八歲的瞬間》《境遇之數》及《喝杯咖啡嗎？ 》等電視劇和網劇。 去年更首次涉足大熒幕，出演《極速首爾》《人生真美麗》等電影。





目前邕聖祐正在拍攝由《大力女子都奉順》編劇執筆的新劇《大力女子姜南順》，在其中飾演男主角「姜熙植」、預計今年內開播。 此外還有兩部電影《鄭家牧場》《星光灑落》也將在今年內上映。 即便進入「軍白期」，粉絲們也能繼續看到邕聖祐精心準備的作品啦！



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