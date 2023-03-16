刘亚仁医师本人也嗑药「自助牛奶针」！经纪人被调查、警方从私宅&医院搜出1万张资料，网惊：「物以类聚」

据韩媒报导，为刘亚仁提供麻醉剂异丙酚（俗称「牛奶针」）的医师A某给自己注射了该药物，两人还是私交甚密的挚友。 目前这名医师也因违反毒品管理法被拘捕调查。

这名医师A某在首尔市江南区经营一家医院，和刘亚仁是挚友关系。 本月13日，A某涉嫌给自己使用异丙酚而被拘捕审查，随后因向刘亚仁提供异丙酚的嫌疑被立案调查。 首尔警方已掌握A某给刘亚仁开具异丙酚处方的证据，正在调查相关处方是否合乎医疗目的。

此外，刘亚仁的经纪人及熟人也在本月13日和14日以参考人身份被警方传唤。 这些人曾和刘亚仁一起去美国旅游、上月5日一同回到韩国，刘亚仁就是在仁川机场落地时通过毛发鉴定被发现使用4种违禁药物，包括异丙酚、大麻、 古柯硷和K他命。



警方本月7日对刘亚仁居住地和相关医院进行了扣押搜查，获取的资料超过1万张。 警方预计在本周内对相关资料完成分析，下周开始传唤刘亚仁，调查其购买毒品的管道及吸毒过程。

韩网友震惊：「和自助吸毒的医师是挚友关系，瘾君子真是物以类聚」、「怪不得刘亚仁能注射那么多，原来医师就有问题」、「以前就听说不少医师对异丙酚上瘾」、「这种医师应该剥夺执业许可、驱逐出这个行业」、「身边人全都应该调查」。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻