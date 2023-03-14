《黑暗榮耀》爆笑細節！看完孫慏梧的通訊錄備註，他是懂如何取名的XD

《黑暗榮耀》最近太火了，大家的問候語都變成了「你看《黑暗榮耀》了嗎？」

Netflix韓劇《黑暗榮耀》已於3月10日全集上線，宋慧喬領銜主演，與李到晛、林智妍、鄭星一、車珠英、金赫拉、朴成勳、金建宇等人為觀眾們貢獻了一部復仇爽劇，大結局中惡人有惡報，死的死，傷的傷，坐牢的坐牢，女主大仇得報也迎來了自己的新生活。 雖然該劇因為爆粗口、嗑藥、裸戲等被判定為19禁，但劇中也不乏搞笑細節，為劇情增添了無限趣味。

首先是眾人手機通訊錄裡給朋友們的備註姓名：

崔惠程（車珠英 飾）給全宰寯（朴成勳 飾）的備註是「成勳勳」，一看就是對他有私心。 給李簑羅（金赫拉 飾）的備註則是「李畫家」，很符合她的身份。 崔惠程直接備註孫慏梧（金建宇 飾）為「孫傻」，看得出來對他有多不耐煩了。



全宰寯又是如何稱呼孫慏梧的呢？ 從學生時期開始他就把對方當作隨從，是召之即來揮之即去的存在，在他的通訊錄裡孫慏梧叫「狗崽子」，體現出了全宰寯對孫慏梧的不屑。





最搞笑的是孫慏梧對其他人的備註，完全展現了他的小人心態，全宰寯叫「屌宰寯」，李簑羅是「李簑藥」，崔 惠程叫「崔惠奶」，朴涏鎮是「朴年鎮」（韓語中「年」和「涏」的發音相似，且「年」在口語中還有「臭女人」的意思）。不得不說，孫慏梧很有取名的天賦，每個備註都很貼切。



男主角朱如炡（李到晛 飾）對女主文同珢（宋慧喬 飾）的備註也很有意思，是「同！珢！後！輩！」4個感嘆號就體現出他對同珢有多喜歡了。



另一個隱藏笑點則是朴涏鎮的辭職信。 朴涏鎮學生時期是校園暴力施暴者、疑似殺人的事情被揭發之後，她在電視台的聲譽和形象一落千丈，被上司追問事實，令她十分惱火。 回到座位上的朴涏鎮順手抽出一張白紙，在上面寫下六個大字「辭職信 朴涏鎮」，然後甩給上司，並說道：「哎一古，局長，校暴是事實，但我沒殺人。」 從沒看過如此「草率」的辭職信，且說得理直氣壯。 看得觀眾們大笑表示：「雖然我很討厭朴涏鎮，但這個場景真的有被她帥到」、「我也想學她把辭職信甩到上司臉上」等。



此外《黑暗榮耀》又傳來捷報，成功登頂Netflix 「TV SHOW」全球榜單第一名。

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