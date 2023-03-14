《黑暗荣耀》爆笑细节！看完孙慏梧的通讯录备注，他是懂如何取名的XD

《黑暗荣耀》最近太火了，大家的问候语都变成了「你看《黑暗荣耀》了吗？」

Netflix韩剧《黑暗荣耀》已於3月10日全集上线，宋慧乔领衔主演，与李到晛、林智妍、郑星一、车珠英、金赫拉、朴成勋、金建宇等人为观众们贡献了一部复仇爽剧，大结局中恶人有恶报，死的死，伤的伤，坐牢的坐牢，女主大仇得报也迎来了自己的新生活。 虽然该剧因为爆粗口、嗑药、裸戏等被判定为19禁，但剧中也不乏搞笑细节，为剧情增添了无限趣味。

首先是众人手机通讯录里给朋友们的备注姓名：

崔惠程（车珠英 饰）给全宰寯（朴成勋 饰）的备注是「成勋勋」，一看就是对他有私心。 给李蓑罗（金赫拉 饰）的备注则是「李画家」，很符合她的身份。 崔惠程直接备注孙慏梧（金建宇 饰）为「孙傻」，看得出来对他有多不耐烦了。



全宰寯又是如何称呼孙慏梧的呢？ 从学生时期开始他就把对方当作随从，是召之即来挥之即去的存在，在他的通讯录里孙慏梧叫「狗崽子」，体现出了全宰寯对孙慏梧的不屑。





最搞笑的是孙慏梧对其他人的备注，完全展现了他的小人心态，全宰寯叫「屌宰寯」，李蓑罗是「李蓑药」，崔 惠程叫「崔惠奶」，朴涏镇是「朴年镇」（韩语中「年」和「涏」的发音相似，且「年」在口语中还有「臭女人」的意思）。不得不说，孙慏梧很有取名的天赋，每个备注都很贴切。



男主角朱如炡（李到晛 饰）对女主文同珢（宋慧乔 饰）的备注也很有意思，是「同！珢！后！辈！」4个感叹号就体现出他对同珢有多喜欢了。



另一个隐藏笑点则是朴涏镇的辞职信。 朴涏镇学生时期是校园暴力施暴者、疑似杀人的事情被揭发之后，她在电视台的声誉和形象一落千丈，被上司追问事实，令她十分恼火。 回到座位上的朴涏镇顺手抽出一张白纸，在上面写下六个大字「辞职信 朴涏镇」，然后甩给上司，并说道：「哎一古，局长，校暴是事实，但我没杀人。」 从没看过如此「草率」的辞职信，且说得理直气壮。 看得观众们大笑表示：「虽然我很讨厌朴涏镇，但这个场景真的有被她帅到」、「我也想学她把辞职信甩到上司脸上」等。



此外《黑暗荣耀》又传来捷报，成功登顶Netflix 「TV SHOW」全球榜单第一名。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻