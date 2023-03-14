《黑暗榮耀》宋慧喬演技炸裂7大瞬間！「我證據可多囉」「謝謝媽一點沒變」撕心裂肺，百想視后呼聲超高！

這幾場戲每一個都精彩至極，讓人印象超深啊！好多台詞還被網友拿去各種魔改套用，完全融入生活了XD大家覺得哪一幕最為震撼呢？

《黑暗榮耀》講述被校園暴力摧毀身心的女子用盡一生復仇的故事，宋慧喬飾演女主角文同珢，從精心佈局、對惡人步步緊逼，到面對中途殺出的無賴母親，每一次激烈交鋒都用精湛演技完美撐起，可謂恰到好處又爆發力十足，不少網友都敲碗2023百想藝術大賞「視后」最佳女主角頒給她！



在你心中，《黑暗榮耀》裡宋慧喬演技最為炸裂的是哪一場戲呢？韓國網友各自給出傾情推薦，最後一幕尤其引發驚歎！

1. 從今天起，每一天妳都將提心吊膽。妳會過得無比刺激且心驚膽跳。妳無法阻止我，也無法擺脫我。我會成為妳生命中揮之不去的謠言。朴涎鎮加油！太棒了！妳好棒，涎鎮！



오늘부터 모든 날이 흉흉할 거야

자극적이고 끔찍할 거야

막을 수도 없앨 수도 없을 거야

나는 너의 아주 오래된 소문이 될 거거든

“화이팅 박연진! 브라보! 멋지다 연진아!” pic.twitter.com/lNJ3DNRmxL — 취향 (@loverflavor) January 6, 2023

2. 妳的夢想都實現了嗎？妳現在過得幸福嗎？妳應該達成目標了吧，朴涎鎮？對了宰寯，你應該不知道，「色彩繽紛」是怎樣吧？



-근데 재준아? 넌 모르잖아, 알록달록한 세상.



행복하게 살고 있어? < 여기 대사톤 극락임.. 그냥 끝을 올린 것도 아니고 올리다 중간쯤에서 멈추는 거 전혀 예상 밖이라 육성으로 감탄 했어.. 처음부터 마지막 컷까지 눈빛, 발성, 표정 그냥 도랏고.. 너무 짜릿하다 송혜교 아아.. pic.twitter.com/D3R8JxqciO — 온리유 (@ONLYOU_77) January 1, 2023

3. 妳有麻煩了，蓑羅，「理判事判」可是佛教用語呢。怎麼辦？ 妳的上帝氣炸了，祂說妳要下地獄。



#더글로리

-큰일나, 사라야 이판사판은 원래 불교용어야

-어떡해? 너네 주님 개빡쳤어 너 지옥행이래



미친거아냐 문동은 대사가 너무 찰져...

그리고 송혜교가 대사를 너무 잘 살림 pic.twitter.com/igWcksLmih — 도 (@Dxxo___) January 2, 2023

4. 這就是妳所謂的「不小心犯錯」，空服員惠程。 妳明知道這樣不對，這樣會讓別人受傷，而那就是妳過去每天對我做的事。



제가 뽑은 더글로리 송혜교 연기 1위 장면은요..



이런 걸 잘못이라고 하는 거야

스튜어디스 혜정아



이거 pic.twitter.com/mVJ8Z1dp3A — 모히 (@moraniyouu) January 1, 2023

5. 再怎麼樣，妳也不該做這種事吧？妳可以把我找出來，也可以繼續這麼不知羞恥，但妳不能跟那個毀掉我人生的女人串通啊！妳怎麼能再次捨棄我？怎麼可以又這樣出賣我？



#더글로리2 12화.. 이 장면이 모든 걸 말해준다고 생각합니다 문동은이 엄마한테 날 찾을 수는 있어도, 여전히 염치가 없을 수도 있지만 자식 인생 망친 년이랑 편은 먹지 말았어야지라며 울부짖는 장면.. 너무 마음 아프고 가슴이 찢어질 것 같음.. 송혜교 연기가 미쳤어요... pic.twitter.com/AKi7dsuCcz — mon (@20200831_) March 10, 2023

6. -妳有證據嗎？ -我證據可多囉。



더글로리 12화



증거 있어? 증거 있냐구

엄청나지 pic.twitter.com/DnpNInV5L2 — (@lovethisdrama) March 10, 2023

7. 謝謝妳，媽。謝謝妳一點都沒變。妳還是這個樣子，真是太謝謝妳了。



더글로리 13화 엔딩 송혜교 연기 미쳤음

엄마가 여전히 열여덟의 문동은을 버렸던 그때 그대로인것에 대한 환멸과 분노, 죄책감을 덜어준 고마움 그리고 비참함 그 모든 감정을 이 한 장면에 다 보여줌 pic.twitter.com/TVzdx2dCPX — 시즌 (@season__22) March 10, 2023

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