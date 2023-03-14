《黑暗榮耀》宋慧喬演技炸裂7大瞬間！「我證據可多囉」「謝謝媽一點沒變」撕心裂肺，百想視后呼聲超高！
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《黑暗榮耀》宋慧喬演技炸裂7大瞬間！「我證據可多囉」「謝謝媽一點沒變」撕心裂肺，百想視后呼聲超高！

韓劇   2023年3月14日   星期二09:00   Sani  

（封面圖源：Netflix@《黑暗榮耀》截圖）

這幾場戲每一個都精彩至極，讓人印象超深啊！好多台詞還被網友拿去各種魔改套用，完全融入生活了XD大家覺得哪一幕最為震撼呢？

《黑暗榮耀》講述被校園暴力摧毀身心的女子用盡一生復仇的故事，宋慧喬飾演女主角文同珢，從精心佈局、對惡人步步緊逼，到面對中途殺出的無賴母親，每一次激烈交鋒都用精湛演技完美撐起，可謂恰到好處又爆發力十足，不少網友都敲碗2023百想藝術大賞「視后」最佳女主角頒給她！
（圖源：FB@NetflixKR）

在你心中，《黑暗榮耀》裡宋慧喬演技最為炸裂的是哪一場戲呢？韓國網友各自給出傾情推薦，最後一幕尤其引發驚歎！

1. 從今天起，每一天妳都將提心吊膽。妳會過得無比刺激且心驚膽跳。妳無法阻止我，也無法擺脫我。我會成為妳生命中揮之不去的謠言。朴涎鎮加油！太棒了！妳好棒，涎鎮！

2. 妳的夢想都實現了嗎？妳現在過得幸福嗎？妳應該達成目標了吧，朴涎鎮？對了宰寯，你應該不知道，「色彩繽紛」是怎樣吧？

3. 妳有麻煩了，蓑羅，「理判事判」可是佛教用語呢。怎麼辦？ 妳的上帝氣炸了，祂說妳要下地獄。

4. 這就是妳所謂的「不小心犯錯」，空服員惠程。 妳明知道這樣不對，這樣會讓別人受傷，而那就是妳過去每天對我做的事。

5. 再怎麼樣，妳也不該做這種事吧？妳可以把我找出來，也可以繼續這麼不知羞恥，但妳不能跟那個毀掉我人生的女人串通啊！妳怎麼能再次捨棄我？怎麼可以又這樣出賣我？

6. -妳有證據嗎？ -我證據可多囉。

7. 謝謝妳，媽。謝謝妳一點都沒變。妳還是這個樣子，真是太謝謝妳了。

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