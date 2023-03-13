《黑暗榮耀》最深的力量是安慰！溫暖人心的8大療愈台詞：唯有回到起點，才能讓時間繼續前進

這部劇後勁好強！小編追劇時就因為好幾個溫暖的瞬間哭到不能自已，過去3天仍然念念不忘，大家是否也有被這部包裹著復仇外殼的療愈劇感動到呢？

在小編心中，《黑暗榮耀》不僅是決絕徹底的復仇劇，更是一部為受害者帶去安慰的療愈劇。 就像編劇金銀淑所說「為世上所有受害者送上應援」，在大快人心的的復仇之後，長久留在心中的反而是感動：那些溫暖的話語，那些在同珢生命中給予愛的人，以及同珢向別人伸出的溫暖援手。



1. 「水太冷了，等到春天再死，好嗎？」

飽受校園暴力摧殘的同珢走進冰冷江水，碰巧另一位婆婆因酒駕事故失去兒子，也想結束自己的苦難。 同珢用全力把婆婆拉到岸邊，婆婆卻留意到她光著一雙腳，笑著說：「孩子，水太冷了，對吧？ 我們等到春天再死，好嗎？」 兩個受傷的靈魂痛哭相擁，從彼此身上獲得了溫暖的安慰。 多年後婆婆仍記得同珢是她的救命恩人，同珢也終於明白婆婆的意思，其實是叫她不要急著放棄，等到春天來臨再好好綻放。



2. 「我已經不在那條走廊，你也離開吧」

京蘭和同珢原本是好友，在同珢遭遇校暴時選擇視而不見，不料自己成為下一個受害者、體育館裡的另一隻獵物。 她對同珢充滿歉疚卻不知如何面對，在同珢幫她拿走那隻太重的酒瓶時，終於鼓起勇氣致謝和道歉。 同珢說：「我現在已經不在那條走廊上，所以妳也別繼續留在那體育館裡了。」 京蘭泣不成聲，她的歉疚被聽到、痛苦的回憶被看到，終於可以離開束縛她的過往。



3. 「祝賀我們的19歲生日」

昭熙在18歲那年含冤離世，同珢在18歲遭受了摧毀身心的傷害。 18年來，未能找回榮耀的受害者猶如活在靜止的時間裡，直到加害者接受遲來的懲罰。 最後一集，同珢來到昭熙的墓前探望： 「昭熙，時間終於向前進了。 恭喜妳跟我都19歲了。」



4.「那是我該聽的，雖然遲了18年」

涎鎮母女接連被同珢送進監獄，負責案子的警察雖然意識到一切都是同珢的計謀，但也終於相信同珢所說18年前的往事，決定就此結束調查，不再逼迫這個沒人聆聽的受害者。 同珢眼含熱淚、雙手緊握，也許這是第一次，神終於站在她這一邊？



5. 「幫我把兒子從地獄裡救出來吧」

同珢完成復仇後登上屋頂，被如炡媽媽攔住：妳的結局不該是這樣，如炡也是！就如媽媽曾允許如炡幫同珢復仇，今天也拜託同珢允許她救下同珢：「我一定要救妳這條命，所以，幫我把兒子從地獄裡救出來吧！然後，讓他堅持活到最後。 我求妳了」有些父母不斷將兒女推向地獄，有些父母則不惜一切要把兒女從地獄裡拉出來，真的令人感慨T^T



6. 「以姜賢南的身份生活吧，開朗地過日子」

姜賢南雖然是家暴受害者，但有著開朗幽默的性格，還夢想下輩子塗上鮮艷的口紅、當帥氣的間諜。 同珢送給她一隻口紅、告訴她這輩子就可以塗上，道別時特別叮囑：「去過妳理想的生活吧，在那個世界裡別再繼續做我的助手阿姨，以姜賢南的身份生活吧，開朗地過日子。」



7. 「謝謝妳幫我逃跑，改變我的人生，老師」

同珢但童年沒有一個人伸出援手，獨自在地獄中苦苦掙扎了18年。 她努力把遭受家暴的善雅拉出那個家庭，送她去留學，叮囑她拿出勇氣轉身離開，好好學習、去旅遊、去逛美術館，不要辜負媽媽對她的守護。

臨行前善雅感謝同珢幫她逃跑和改變人生，擁抱同珢、哭著承諾一定會去逛美術館，成為更好的人，也會像老師一樣伸手幫助別人、改變他們的人生。 同珢第一次拍了拍善雅的肩膀，雖然她認為自己不是好人，但至少有一對母女因她的出現而脫離地獄。



8. 「被害人所失去的東西之中，你覺得有多少是能找回來的呢？ 自己的榮耀與名譽，只有這兩樣而已吧？ 有些人透過原諒找回這些，有些人則藉著復仇找回來。要找回這些，才能算回到起點。 等回到起點之後，同珢學妹才能繼續過他的19歲。」

河度領不懂同珢為何執著於復仇，以他的損益計算觀念，復仇能獲得的東西簡直得不償失。 但如炡懂，受害人需要的並不是物質利益，而是自己的榮耀與名譽，唯有找回這些才能回到起點，讓因為受傷而停滯的人生繼續前行。



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