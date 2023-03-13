《黑暗榮耀》「空姐崔惠程」兩場裸戲引爭議！沒必要vs展現人物關係，演員名單出現「惠程替身」

《黑暗榮耀》下半部空姐「崔惠程」的半身裸戲看呆觀眾。

3月10日《黑暗榮耀》下半部正式上檔，果然如此前宣傳一般加入了不少19禁內容，尤其是崔惠程（車珠英 飾）的裸戲水位高於上半部，兩次暴露戲為劇情增添了刺激。崔惠程的第一場裸戲是與全宰寯（朴成勳 飾）的雙人沐浴戲，她在全宰寯面前將衣服一一脫掉導演用了遠景，只能隱約看到人的身形。



第二場裸戲則水位大大提高，朴涏鎮（林智妍 飾）發現崔惠程竟然出入全宰寯家，她身上所穿的衣服也是她買的，崔惠程聽到之後像是在抗議一般脫掉了衣服扔了過去。看到半身赤裸的崔惠程，朴涏鎮嘲諷一般地說道「胸做得不錯」。這裡的鏡頭非常清晰，展現出了崔惠程完美的胸型。相關畫面播出後就引發了熱議，不少人指責電視劇「為露而露」，當然也有很多觀眾反駁這場戲很有必要，展現出了崔惠程和朴涏鎮之間逐漸水火不容的關係。



觀眾們最關心的還是這到底是不是車珠英本人半裸出鏡呢？還是劇組用了CG特效？電視劇末尾的演員名單上可以看到「惠程替身：李度妍」的名字，實際上就是車珠英用了胸替，暴露的部分並非她本人。最有可能的就是劇組用了換臉特效，將車珠英的臉「安裝」到了替身演員的身上（也有可能是把替身演員的胸部P到了車珠英的身上）。



讓觀眾們誤認為是車珠英本色出演也是因為上半部中她也展現了曼妙好身材，多場戲份都大秀事業線，身材超讚。車珠英此前也解釋過，為了「崔惠程」一角增肥了，因為人設就是「隆過胸的、身材凹凸有致的女人」，一開始還擔心觀眾們會不喜歡，沒想到觀眾們都表示她詮釋得當，因此拍攝期間她就沒有再刻意增肥、減肥，而是努力維持恰到好處的肉感身材。



此外，《黑暗榮耀》下半部上線短短3天就橫掃30多個國家和地區的收視榜單，人氣爆增中。

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