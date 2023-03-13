《黑暗荣耀》「空姐崔惠程」两场裸戏引争议！没必要vs展现人物关系，演员名单出现「惠程替身」

《黑暗荣耀》下半部空姐「崔惠程」的半身裸戏看呆观众。
3月10日《黑暗荣耀》下半部正式上档，果然如此前宣传一般加入了不少19禁内容，尤其是崔惠程（车珠英 饰）的裸戏水位高於上半部，两次暴露戏为剧情增添了刺激。崔惠程的第一场裸戏是与全宰寯（朴成勋 饰）的双人沐浴戏，她在全宰寯面前将衣服一一脱掉导演用了远景，只能隐约看到人的身形。
第二场裸戏则水位大大提高，朴涏镇（林智妍 饰）发现崔惠程竟然出入全宰寯家，她身上所穿的衣服也是她买的，崔惠程听到之后像是在抗议一般脱掉了衣服扔了过去。看到半身赤裸的崔惠程，朴涏镇嘲讽一般地说道「胸做得不错」。这里的镜头非常清晰，展现出了崔惠程完美的胸型。相关画面播出后就引发了热议，不少人指责电视剧「为露而露」，当然也有很多观众反驳这场戏很有必要，展现出了崔惠程和朴涏镇之间逐渐水火不容的关系。
观众们最关心的还是这到底是不是车珠英本人半裸出镜呢？还是剧组用了CG特效？电视剧末尾的演员名单上可以看到「惠程替身：李度妍」的名字，实际上就是车珠英用了胸替，暴露的部分并非她本人。最有可能的就是剧组用了换脸特效，将车珠英的脸「安装」到了替身演员的身上（也有可能是把替身演员的胸部P到了车珠英的身上）。
让观众们误认为是车珠英本色出演也是因为上半部中她也展现了曼妙好身材，多场戏份都大秀事业线，身材超赞。车珠英此前也解释过，为了「崔惠程」一角增肥了，因为人设就是「隆过胸的、身材凹凸有致的女人」，一开始还担心观众们会不喜欢，没想到观众们都表示她诠释得当，因此拍摄期间她就没有再刻意增肥、减肥，而是努力维持恰到好处的肉感身材。
此外，《黑暗荣耀》下半部上线短短3天就横扫30多个国家和地区的收视榜单，人气爆增中。
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