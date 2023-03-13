回過頭看《黑暗榮耀》海報雞皮疙瘩掉一地！嘴巴、腳、眼睛，結局全都呼應上了

韓劇真心製作精良，《黑暗榮耀》大結局之後再來看下半部的宣傳照，全都是細節啊！

《黑暗榮耀》下半部全部上線，宋慧喬復仇成功，終於看到了一部不是「聖母饒恕」情節的爽劇了，看得觀眾們暢快淋漓，直呼「龍頭龍尾」。 以朴涏鎮（林智妍 飾）為首的霸凌小團體，全宰寯（朴成勳 飾）、李簑羅（金赫拉 飾）、孫慏梧（金建宇 飾）和崔惠程（車珠英 飾）逐一落入文同珢（宋慧喬 飾）設下的圈套，得到了應有的懲罰。 朱如炡（李到晛 飾）是文同珢的復仇之劍，姜賢南（廉惠蘭 飾）是她的助力者，還有其他因緣際會而結實的人，都為同珢的復仇出了一份力，她在未沾染一滴血的情況下實施了完美復仇計劃。



看完大結局再回過頭來看《黑暗榮耀》下半部開播前夕公開的宣傳海報，全都暗示了主角團的結局。 朴涏鎮的海報裡寫著「為所有瞬間感到高興的你的靈魂」，她迎來的結局就是媽媽、丈夫、女兒全都離她而去，在監獄裡被霸凌，忍著淚水播報天氣，她曾經引以為傲的一切都灰飛煙滅。



李簑羅的簡介是「嘲弄、毀掉的手」，摸向毒品的手、自慰的手，一切都令她走向滅亡。



有著「猥瑣的眼睛」的全宰寯，青光眼的眼藥水被摻雜了毒藥導致失明，最後被水泥封屍，與前情中同珢很討厭他的眼神也有了呼應。



崔惠程「喜歡大聲嘲笑他人的不幸」，最後卻落得一個被刺中喉嚨，失去聲音的淒慘下場，海報中同珢狠狠摀住了她的嘴巴，令她無法再發聲。



孫慏梧的死亡也對應了他的簡介「搶先站在他人苦痛前的腳」，被朴涏鎮重傷的他想要向金京蘭（安索約 飾）求救，抓住了她的腳，卻被對方再次猛擊，最後喪生。



《黑暗榮耀》連海報裡的「坑」都一一填滿，看得觀眾紛紛表示：「重新再看海報，雞皮疙瘩掉了一地」、「海報早就暗示了大結局」、「不愧是金恩淑編劇」等。

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