《黑暗榮耀》part.2 無雷觀後感：看金編筆下的喬妹復仇，惡人絕對不會有好下場94爽！！！

我先說，還在猶豫要不要點開來看的你，你的煩惱都是多餘的，你只會錯過一場精采絕倫、震撼人心、也可能是一部「人生韓劇」的優秀作品，元素很多但金編就是有本事講好，細節很多但導演就是有本事拍好，還會因此認識很多很多演技很棒的演員。

PS：看完才知道原來文同珢身邊還是有很多好人的。

我姐說她一直覺得宋慧喬面癱（她還沒追這部，她是完結一次追完派），雖然我不這麼覺得，但我一直認為她接的劇本總是跳不出框框，我很愛她總是細膩的處理感情戲，但我也必須承認她被侷限住了，而這一次她所飾演的復仇女神－文同珢，真的是淺淺一笑都讓我背脊發涼，忍不住吐出「WOW」等等的感嘆詞，超讚！！！



這篇文章絕對無雷，僅僅是分享個人觀後感，大家都在期待文同珢會怎麼對付電棒捲五人幫，但絕對是超乎期待，作惡的人，都不會有好下場，文同珢的計劃可能有plan A B C D E，不過，多個惡人們習慣互相猜忌的自作孽，出現了計劃以外的 F G H … 等等各式各樣的場面，真的用「活該」二字都不夠形容，包君滿意。



愛情線也是絕對必要存在的！文同珢一路走來都那麼的苦，那種活在地獄般的日子，我們光是想像就覺得特別心疼她，鮮肉醫師朱如炡（李到晛 飾）就像是一道曙光，永遠保持著適當的距離，陪伴在她身邊，成為她復仇路上無怨無悔付出的劊子手，朱如炡的心理陰影絕對不亞於文同珢，所以當文同珢出現時，也同樣救贖了他的心，他們這樣互相救贖的特別情感，再也不需要獨自承受著如深淵般的苦痛，復仇路上終有一個值得信任和陪伴的人。



真的很希望可以再多一集就好，最後一集 EP.16 真的讓人有種看不夠的感覺，但其實很多條線都已經很完整的講完了，不會給你過多的懸念，這個結局說真的已經很圓滿了，還留下了一點點想像給大家，可能就是太好看了，才會有這種想再多追一集的心情，以後又多了一部神劇可以推薦給朋友真的很開心！



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