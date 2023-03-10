《黑暗荣耀》导演被爆是校园暴力加害者！因女友被嘲群殴低年级生、爆料人放话「很多人愿意作证」，韩网舆论却有大反转！

今日下午韩国媒体Dailian独家报道称，联系到了「安吉镐校园暴力」爆料当事人并进行采访，爆料者表示有信心起诉、大呼正义不应是这样。但韩网友发现爆料内容有一处颇为可疑，反而纷纷站在安导演这一边！目前导演本人也做出回复！

近日有人在韩网论坛发帖称学生时代曾遭遇校园暴力，而加害者竟是以校园暴力复仇为主题的热播剧《黑暗荣耀》导演安吉镐。 爆料者今日接受Dailian采访时表示现居美国、很少看韩剧，事件发生於菲律宾求学时期，他是在菲律宾同学的聊天室里看到有人分享《黑暗荣耀》才知安吉镐当了导演。



爆料者在帖文中回忆称，1996年安吉镐在菲律宾某学校读高三，爆料者在菲律宾国际学校读中二。 当时安吉镐交往了读国中的女友，爆料者和几个同级生便一起开她的玩笑。 安吉镐得知后把爆料者和朋友们叫出来，先是威胁，之后带去某地开始暴行。

爆料者称暴行持续了2个小时：「当时太害怕记不清究竟有几人，包含安PD在内大约有十五个大哥。 我们从那时开始被殴打。 （安PD）追问是谁戏弄他的女友，见没人回答就说『拿刀来』『捅死他们』，不断进行威胁和殴打。」



爆料者表示更严重的问题是第一次暴行之后，菲律宾校园里的风气发生了变化。 当地原本没有韩国那种等级森严的前后辈之分，自从这次暴行事件后，同年级男生经常在安PD但指示下被前辈殴打：「原本都是一起长大的哥哥，在那之后有些朋友因为各种藉口挨打，比如没规矩、没有好好打招呼之类。」

爆料者表示如果安PD只是过得好的话也不会说什么，关键在於校园暴力加害者居然拍摄《黑暗荣耀》这样题材的作品，实在是过於荒唐、无法容忍。 如果安PD否认爆料内容，爆料者会积极采取法律手段，而当时一起被叫去的朋友都愿意出来作证，提高嗓音道：「我们想要的是实现正义。 做人不应该这样。 太可恶了。」

目前Netflix表示正在确认事实，而安吉镐拒绝记者联络。韩网舆论偏向安导演这边：「干嘛招惹人家女友呢？」 、「需要听双方说法才能判断，女学生是只有被开玩笑而已吗？」 、「只是互相打架吧」、「不是你们先多对一戏弄人家女友的吗？」 、「具体如何戏弄的也说一说啊，总不能你欺负别人就是戏弄、别人欺负你就是校园暴力吧」、「是你先去招惹无辜的女学生啊」、「一群人一起欺负女学生，却只以为是开玩笑啊…」、「这不是现实版朱如炡吗？为遭人欺负的女友跳行刑舞」、「如果是真的反而觉得安导演很帅气耶」。

*更新！安导演接受联合新闻电话采访表示，虽然有在菲律宾留学1年，但未曾与韩国学生发生物理冲突：「完全没有这回事。 不论怎么想，都没有成群结队打别人的记忆。」



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