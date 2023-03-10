藝人們聞稅色變！金在中遭罰款上億韓元！「並非故意逃稅而是漏報了日本活動收益」

高收入的知名藝人們一直是韓國稅務調查的對象，近期傳出大咖演員如李秉憲、權相佑、金泰希與李敏鎬等等，都在不定期的稅務調查後補繳數億韓元的追繳稅金，也一致表示在會計過程中有所疏漏，絕非故意逃稅，也誠實補繳了稅金。歌手金在中也有同樣的狀況。

上週才來台開唱的資深歌手JYJ成員金在中，出道近20年也在全球擁有眾多粉絲，台灣演唱會更湧入許多來自日本的粉絲們。而他也傳出在2020年接受了不定期的稅務調查後補繳了上億元的追加稅金，對此所屬公司也說明，並非刻意逃漏稅，而是因為遺漏了一部分在日本活動的收益所造成的。



金在中所屬公司CJ’es表示，2020年金在中接受稅務調查時，發現有一部分的日本活動收益並未被列入計算，造成必須繳納1億韓元的追繳金，事後他也立刻完成了稅金繳納。進一步說明是因在結算所有日本活動時，存在著時間的差異，於是產生遺漏而必須補繳稅金。



金在中在日本也相當活躍，因此在頻繁往來日本與韓國的過程中，結算時存在著時間差異，申報為必要經費的部分金額其實與事業無關，因此確認了必須追加的稅金，金在中也將稅金補好補滿。公司並強調，這只是因為必要支出的認列問題，在事業上以及在私人上的使用必須再明確一點區分說明，也不存在故意性的狀況。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞