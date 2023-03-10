《黑暗榮耀》「河度領」患有OO症？金恩淑編劇親自解釋，透露Part.2劇情走向：看完你會覺得這世上有神！

3月10日...就是今天...終於等到《黑暗榮耀》Part.2上檔了！

《黑暗榮耀》前8集的播出引發了不小的收視轟動，羅曼史大女主宋慧喬首次收斂甜美氣息，化身復仇女神，穿著黑暗系服裝登場，慢慢向昔日的同窗仇人們揮刀。 前半部大部份劇情都在為宋慧喬接下來的復仇計劃鋪墊，完美戲份全都在後半部中公開。

因1、2部播出的時間相差了數月，引發了觀眾們對於後續劇情的種種猜測，其中之一就是男二號河度領（鄭星一 飾）、朴涏鎮（林智妍 飾）的老公患有無精症。 金恩淑編劇親自向觀眾們解釋，表示：「絕對不是，他身體很健康，他（（河度領）之後還要拍很多作品，不要這麼說他。」 明明大家問的是劇中虛擬人設「河度領」，金編劇卻四兩撥千斤地將「河度領」現實化，哈哈哈哈哈哈，像回答了又像沒回答，是高手沒錯了！



對於觀眾們的花式推測，金恩淑編劇表示「Part.2是神論者和無神論者之間的鬥爭」這一點給她留下了深刻的印象，稱：「這是延續作品的一大主題，這位劇迷非常精準地指出來了，涏鎮家信薩滿，蓑羅信基督教，惠程信佛教，同珢不信神，想要依靠自己的力量來懲罰他們。 大家看完Part.2會產生『原來這世上是有神』的想法。」



此前，金恩淑編劇曾透露過創作《黑暗榮耀》的初衷，全都是因為女兒的那句「你覺得我將某個人往死裡打這事會讓你更心痛，還是我被往死裡打會讓你更心痛？」。 《黑暗榮耀》完稿之後，金恩淑編劇對女兒的問題也有了解答，稱：「我覺得她被人往死裡打，我還能有辦法解決，因為我有可以把受害者拖向地獄的財力。 但劇中的同珢卻沒有，而且現實中大部份受害學生的家庭環境都很一般，他們沒能遇到像我一樣（有錢的）父母，我想要鼓勵他們。 現實真的和劇情不一樣，我想要讓同珢復仇成功，大結局如何還請大家親自去看。」

此外，《黑暗榮耀》下半部總時長比上半部多出51分鐘，平均每集多播6分鐘。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞