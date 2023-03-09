《黑暗荣耀》第二季明日上线！编剧金银淑霸气发言：「我有足够钱把加害者拖至地狱尽头... 剧本里可有一句台词不炸裂？」

Netflix复仇大戏《黑暗荣耀》即将在明天公开第二季，昨日编导主演齐聚一堂举办说明会，透露多个信息让人对后半场更加期待！

《黑暗荣耀》讲的是因为校园暴力而身心破碎的女子用尽一生布局复仇的故事。 金银淑曾在第一季的发布会上透露，一向擅长言情剧的她第一次尝试这种复仇题材，契机来自女儿的一个提问。



当时女儿问金银淑，如果选项只有两个「女儿被别人打个半死」和「女儿把别人打个半死」，她会如何选择？ 金银淑坦言当时感觉犹如堕入地狱，不伦哪一个都令她痛苦不已。 为了找到解答而动笔写下的作品，就是《黑暗荣耀》。

昨日的说明会上，金银淑透露在创作过程中终於找到了答案：「如果是被打个半死的话，我有解决方案：我有足够的钱把加害者拖到地狱尽头。 所以反而被打比较好。」



金银淑表示虽然她可以这样做，但绝大多数受害者都没有这样的财力和父母，所以希望通过这部作品为他们应援：「努力让同珢走向复仇成功的方向。 至於结局，就请大家亲自观看。」







主持人问金银淑有没有写完后觉得「太炸裂了、我真是天才」的台词，; 金银淑眉头微蹙，反问道：「有不是这样的台词吗？」 说完后笑著低下头，但现场反应已经炸裂了！XD



더글로리 파트2 김은숙 작가님 인터뷰 개간지작살 찢었따리

"만약 내 딸이 죽도록 맞고온다면

나에겐 가해자들을 지옥끝까지 끌고갈 돈이있다" 존멋뿜뿜이런엄마 부모있었다면 동은인 적어도 안 외로웠겠지?

나 천재 아냐?싶었던 대사 있었냐는 질문에 아닌대사가있었냐는 대답 개간지아니냐고 pic.twitter.com/g4yB7rN4kW — 영화로운 덕질 (@skfl0707) March 8, 2023

金银淑还透露第一季公开后因为反响过於热烈，她又重看了第二季剧本，发现再看一次还是忍不住感叹：「太可怕了、写得真棒！」



김은숙 : 파트 1 너무 잘 되어서 무서웠어요. 첫째날 둘째날 셋째날까지 이제는 반응이 없겠군 이러면서 마음의 준비를 단단히 했는데 계속 반응이 좋아서 더 무서운데 하면서 내가 파트 2를 어떻게 썼지? 무슨 내용이 있었지 하면서 대본을 다시 다 뒤져봤어요.

그랬더니 진짜 무섭더라고요 잘 썼어요 pic.twitter.com/dIlJQ5jVRS — 무영 (@kd_Lovest) March 8, 2023

第一季结尾同珢仍在复仇路上艰难前行，面对的「敌人」有5个，帮手却只有朱如炡和姜贤南两个人，还有一个河度领尚且不知是敌是友。第二季将於明日下午4点通过Netflix独家上架，据看过试映会的网友透露需要准备汽水饮料搭配煲剧！涎镇呐，大家的终於等待快到终点啦~



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