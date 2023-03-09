「反转的连续」 Kakao vs HYBE，从金钱战争到「SM艺人IP」争夺战 [议题&讨论]

这是一连串的反转。 在HYBE公开表示以每股12万韩元收购约40%的SM娱乐股份后，Kakao宣布以每股15万韩元收购SM娱乐约40%的股份。

与SM现任管理层关系友好的Kakao原本计划通过第三方有偿增资发行新股及可转换债券（BC）的方式，以获得9%的股份。 然而，SM的前总制作人李秀申请了禁制令以进行阻止，并且法院接受了此申请，使计划落空。



Kakao决定采取对抗措施。 与HYBE一样，他们提出了一个新的策略，即公开收购。 Kakao计划与Kakao Entertainment一起获得SM的17.5%股份。 公开收购价格每股高达15万韩元，比HYBE高出1万韩元。 如果Kakao按照计划收购SM的40%股份，就需要投入高达约1.25兆韩元的成本。

HYBE正处於困境中。 他们遭遇了多个问题，包括SM的自家股票收购和小股东的防御，实际上未能进行公开收购。 上个月，HYBE计划通过小股东的公开收购，在3月1日之前获得SM发行股票的25%，相当於595万1826股，以参与SM的管理权。 但然而，20天内只有4名小股东回应了HYBE的要约收购，仅占0.98%，对HYBE来说是令人震惊的结果。 这似乎是由於小股东认为，由於Kakao和HYBE之间争夺SM股份的竞争，SM的股票价值会上涨。

Kakao为了收购SM采取了各种策略。 他们从2月28日到3月2日、3日，短短3天内获得了约4.91%的SM股份。 他们在不受持股公告义务的5%限制下收购SM的股份。 当时，Kakao投入了1440亿韩元用於收购SM股份。 三天左右，SM的股价突破了13万韩元，远高於HYBE建议的12万韩元的要约收购价格。 尽管HYBE收购了SM前总制片人李秀满持有的14.8%的股份、成为SM的大股东，看似已胜券在握，但Kakao正在进行暗中的操作。

当然，到目前为止，HYBE的议长房时爀仍处於优势地位。 在收购李秀满持有的14.8%股份后，他们从和李秀满关系友好的Galaxia SM再次购入了1%的股份。 此外，他们很可能会收购李秀满剩下的3.65%股份。 这样一来，HYBE将持有SM的19.4%股份。 但这种情况并不让人安心。 当Kakao宣布每股15万韩元进行公开收购时，他们的战争进入了新的阶段。



为什么Kakao和HYBE会花费巨资、使用暗中策略、全力以赴收购SM呢？ 终究是为了拥有可以占据全球娱乐市场的武器，即IP（知识产权）。

为了分散依赖BTS的销售收入，HYBE一直在努力收购其他企划公司。 他们收购了SEVENTEEN所属的Pledis、Zico的Koz、Source Music等公司，通过子公司ADOR推出了NewJeans。 在2021年，他们以大约1兆韩元的价格收购了美国企划公司Ithaca Holdings，旗下有流行歌手Justin Bieber和Ariana Grande。 对於想攻占全球市场的房时爀议长来说，可谓创造了现在的K-pop的SM强大的基础设施也是一个十分具有吸引力的因素。

Kakao Entertainment也是如此。 他们积极收购了演员李炳宪所属的BH Entertainment、演员秀智和孔刘的SOOP Entertainment、柳海真和刘在锡的Antenna、IVE所属的Starship Entertainment、The Boyz所属的IST Entertainment等公司。 对於K-pop明星IP相对欠缺的Kakao而言，即便是为了快要上市的Kakao娱乐也不得不加快收购SM。

那么，为什么这些公司要承受损失而进行这场战争呢？ HYBE和Kakao一直在竞相收购其他企划公司，这是因为已经成为全球市场中心的K-文化十分偏重於娱乐业，如果要占据这个市场，艺人IP（知识产权）是必不可少的。 而SM正是一个有著许多高附加价值艺人IP的具有吸引力的投资对象。



经纪公司完全依赖演唱会、专辑和数字音乐销售的时代已经结束。 随著K-pop市场的扩大，形成了被称为「摇钱树」的粉丝市场，这个市场中必不可少的就是明星艺人的IP。 例如，HYBE通过基於公司和子公司艺人IP的粉丝平台Weverse实现了巨大的销售额。 众所周知，防弹少年团只在Weverse上与ARMY互动。 而对所属社销售额大有帮助的授权MD商品也是需要拥有IP才能进行的业务。

不仅如此，基於网络漫画、游戏、网络小说、基於区块链技术的NFT业务等新业务也是只有拥有艺人IP才能展开的未来业务。 对於渴望进入全球娱乐市场的HYBE和Kakao来说，拥有NCT、NCT小分队、EXO、SHINee、aespa、Super Junior等众多明星的SM是无法抗拒的诱惑。

特别是aespa从出道开始就以IP业务为目标而成立。 他们每次都会有元宇宙集团、化身等概念，每张专辑都会有相应的世界观和故事线，这些都是为了IP业务而设计的概念。 他们的世界观和化身可以创建一个游戏和剧本。



在元宇宙平台上，艺人的物品可以无限开发销售。 HYBE也早已开始用防弹少年团成员进行游戏和电视剧的开发。 像这样，艺人IP所带来的商业扩张和潜力是无穷无尽的。

SM是 K-pop 市场的历史和轴心，为了拥有SM，Kakao和HYBE将继续展开「金钱战争」 。 双方都宣布将通过公开收购来确保股权，现在的问题是「谁会投入更多的资金」。 当然，经营权争夺也是一个不容小觑的问题。 即将在3月31日举行的SM股东大会上，HYBE、Kakao和SM预计会对於各自希望的董事候选人进行激烈争执。

到底谁会是胜利者呢？ 显而易见的是，不论是谁，既然已发起这场争夺大战，都要负担更大的责任和义务在全球市场上推动K文化更上一层楼。

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