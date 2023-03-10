《黑暗荣耀》「河度领」患有OO症？金恩淑编剧亲自解释，透露Part.2剧情走向：看完你会觉得这世上有神！

3月10日...就是今天...终於等到《黑暗荣耀》Part.2上档了！

《黑暗荣耀》前8集的播出引发了不小的收视轰动，罗曼史大女主宋慧乔首次收敛甜美气息，化身复仇女神，穿著黑暗系服装登场，慢慢向昔日的同窗仇人们挥刀。 前半部大部份剧情都在为宋慧乔接下来的复仇计划铺垫，完美戏份全都在后半部中公开。

因1、2部播出的时间相差了数月，引发了观众们对於后续剧情的种种猜测，其中之一就是男二号河度领（郑星一 饰）、朴涏镇（林智妍 饰）的老公患有无精症。 金恩淑编剧亲自向观众们解释，表示：「绝对不是，他身体很健康，他（（河度领）之后还要拍很多作品，不要这么说他。」 明明大家问的是剧中虚拟人设「河度领」，金编剧却四两拨千斤地将「河度领」现实化，哈哈哈哈哈哈，像回答了又像没回答，是高手没错了！



对於观众们的花式推测，金恩淑编剧表示「Part.2是神论者和无神论者之间的斗争」这一点给她留下了深刻的印象，称：「这是延续作品的一大主题，这位剧迷非常精准地指出来了，涏镇家信萨满，蓑罗信基督教，惠程信佛教，同珢不信神，想要依靠自己的力量来惩罚他们。 大家看完Part.2会产生『原来这世上是有神』的想法。」



此前，金恩淑编剧曾透露过创作《黑暗荣耀》的初衷，全都是因为女儿的那句「你觉得我将某个人往死里打这事会让你更心痛，还是我被往死里打会让你更心痛？」。 《黑暗荣耀》完稿之后，金恩淑编剧对女儿的问题也有了解答，称：「我觉得她被人往死里打，我还能有办法解决，因为我有可以把受害者拖向地狱的财力。 但剧中的同珢却没有，而且现实中大部份受害学生的家庭环境都很一般，他们没能遇到像我一样（有钱的）父母，我想要鼓励他们。 现实真的和剧情不一样，我想要让同珢复仇成功，大结局如何还请大家亲自去看。」

此外，《黑暗荣耀》下半部总时长比上半部多出51分钟，平均每集多播6分钟。



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