選秀節目出身的新人男團TO1將重製東方神起TVXQ的熱門出道曲〈HUG〉網友：經典很難超越喔

「只要讓我做一天你溫暖的睡床oh baby」太經典啦～～～ 這首歌的VOCAL要很強耶！！！#東方神起 至今真的無人可超越，要cover的話，壓力肯定很大吧。

由 Mnet 策劃的選秀節目《TO BE WORLD KLASS》所組成出男團TO1（原團名TOO，參加過《Road to Kingdom》），將重製KPOP大前輩的出道歌曲而引發熱議。

官方公開了 TO1 的最新概念照，成員們身穿純白襯衫，互相抱在一團，開懷大笑營造出相當歡樂的氣氛，他們將要推出的數位單曲，就是重製東方神起2004年的出道曲〈HUG〉（擁抱），可以說是許多KPOP粉絲回憶中的神曲。



可試聽～

▼由金在中（英雄在中）唱出的第一句：「只要讓我做一天你溫暖的睡床oh baby」堪稱是經典中的經典～



不過，因為這首歌太經典，東方神起的歌唱實力（VOCAL）太強，網友們較偏向後輩能否好好駕馭前輩的歌曲，出現很多質疑的留言，這部份就要等到歌曲公開後（3月9日6 PM）才知道了。



▼TO1〈Freeze Tag〉MV，聽起來蠻不錯的，其實我個人很期待重製，很好奇他們會如何詮釋，祝福他們可以成功～。



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