选秀节目出身的新人男团TO1将重制东方神起TVXQ的热门出道曲〈HUG〉网友：经典很难超越喔

「只要让我做一天你温暖的睡床oh baby」太经典啦～～～ 这首歌的VOCAL要很强耶！！！#东方神起 至今真的无人可超越，要cover的话，压力肯定很大吧。

由 Mnet 策划的选秀节目《TO BE WORLD KLASS》所组成出男团TO1（原团名TOO，参加过《Road to Kingdom》），将重制KPOP大前辈的出道歌曲而引发热议。

官方公开了 TO1 的最新概念照，成员们身穿纯白衬衫，互相抱在一团，开怀大笑营造出相当欢乐的气氛，他们将要推出的数位单曲，就是重制东方神起2004年的出道曲〈HUG〉（拥抱），可以说是许多KPOP粉丝回忆中的神曲。



可试听～

▼由金在中（英雄在中）唱出的第一句：「只要让我做一天你温暖的睡床oh baby」堪称是经典中的经典～



不过，因为这首歌太经典，东方神起的歌唱实力（VOCAL）太强，网友们较偏向后辈能否好好驾驭前辈的歌曲，出现很多质疑的留言，这部份就要等到歌曲公开后（3月9日6 PM）才知道了。



▼TO1〈Freeze Tag〉MV，听起来蛮不错的，其实我个人很期待重制，很好奇他们会如何诠释，祝福他们可以成功～。



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