选秀节目出身的新人男团TO1将重制东方神起TVXQ的热门出道曲〈HUG〉网友：经典很难超越喔
广告

选秀节目出身的新人男团TO1将重制东方神起TVXQ的热门出道曲〈HUG〉网友：经典很难超越喔

KPOP   2023年3月8日   星期三15:46   MiJimin  

（封面图源：youtube@SMTOWN、twitter@TO1）

「只要让我做一天你温暖的睡床oh baby」太经典啦～～～ 这首歌的VOCAL要很强耶！！！#东方神起 至今真的无人可超越，要cover的话，压力肯定很大吧。

由 Mnet 策划的选秀节目《TO BE WORLD KLASS》所组成出男团TO1（原团名TOO，参加过《Road to Kingdom》），将重制KPOP大前辈的出道歌曲而引发热议。

官方公开了 TO1 的最新概念照，成员们身穿纯白衬衫，互相抱在一团，开怀大笑营造出相当欢乐的气氛，他们将要推出的数位单曲，就是重制东方神起2004年的出道曲〈HUG〉（拥抱），可以说是许多KPOP粉丝回忆中的神曲。
（图源：twitter@TO1）

可试听～

▼由金在中（英雄在中）唱出的第一句：「只要让我做一天你温暖的睡床oh baby」堪称是经典中的经典～
（图源：youtube@SMTOWN）（图源：youtube@SMTOWN）

不过，因为这首歌太经典，东方神起的歌唱实力（VOCAL）太强，网友们较偏向后辈能否好好驾驭前辈的歌曲，出现很多质疑的留言，这部份就要等到歌曲公开后（3月9日6 PM）才知道了。
（图源：SM娱乐）

▼TO1〈Freeze Tag〉MV，听起来蛮不错的，其实我个人很期待重制，很好奇他们会如何诠释，祝福他们可以成功～。

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » 选秀节目出身的新人男团TO1将重制东方神起TVXQ的热门出道曲〈HUG〉网友：经典很难超越喔
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手