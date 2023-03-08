三男周旋一女！辛叡恩搭檔鮮肉演員厲雲、姜勳、鄭乾柱，《花書生熱愛史》三種CP組合海報你喜歡哪款

由《黑暗榮耀》辛叡恩，搭檔三位鮮肉男演員厲雲、姜勳與鄭乾柱所主演的新劇《花書生熱愛史》，日前釋出了多款CP海報，哪一對會是你最期待的呢？

《花書生熱愛史》是檔改編自同名高評分小說的古裝劇，講述朝鮮時代版共生屋（Share House）客棧「梨花園」的主人尹端午，和懷有秘密入住的花書生三人幫，四位青年創造的清新無厘頭羅曼史。由《岬童夷》權音美攜手原著金慈賢作家編劇，《暗行御史：朝鮮祕密調查團》金正民執導。



三種CP海報以不同的時節美景呈現，製作組表示想凸顯三個花書生的各自魅力，且讓四個青年在美麗的背景下依舊突出、比花還要亮麗，這三種組合，哪對才是真正的CP呢？

尹端午（辛叡恩 飾）&姜山（厲雲 飾）

白雪皚皚，象徵兩個人的純真，姜山的藍色道袍在前，尹端午的橘色裙襬在後，他牽著她：「我會守護你，正努力守護著你。」



尹端午&金時烈（姜勳 飾）

「什麼時候開始變得那麼親近的？」綠蔭與白花，映襯著尹端午與金時烈活潑的互動、鮮豔的穿著，尹端午挑釁的抓住金時烈的帽子，金時烈連忙阻止她。



尹端午&鄭有夏（鄭乾柱 飾）

藍天、綠山與黃澄澄的百日菊，一襲溫暖橙色道袍的鄭有夏，伸手替尹端午擋住刺眼的陽光，他說：「不要忘記，我隨時都在這裡……」



《花書生熱愛史》本月20日起，以月火劇形式每週一二於韓國SBS播出，香港觀眾隔日可於黃viu煲劇平台收看。究竟尹端午的真命天子會是誰呢？▼



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