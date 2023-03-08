INFINITE天籁贵公子南优铉4月9日来台溺爱粉丝~甜喊「贴心至上！」

日前於2月3日至5日在南韩举办见面会兼生日会，知名实力派韩团INFINITE主唱，素有「天籁贵公子」美誉的南优铉，这次他对台湾INSPIRIT发出邀请函了！收到大批粉丝期盼，南优铉正式宣布4月9日将於台北TICC举办「2023南优铉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：无与伦比的一天] IN TAIWAN」（注：NAMU为南优铉昵称），除了身为主唱，可爱的南优铉，俏皮称自己是这个聚会的CEO，在这个地方，就是他最大，因此南优铉说：「CEO服务，贴心至上！希望当天光临的粉丝，都能得到最顶级的享受！我是为了你们的幸福而生，因此当天，我将会为所有粉丝量身定做最专属的精彩内容，让大家都有宾至如归的感觉！」。

认识南优铉的INSPIRIT都知道，南优铉宠粉有名，提到「宠粉」二字，南优铉却感性表示，「其实那个被宠的人是我！出道至今，若是没有粉丝对我的支持，我是绝对不会走到这里的，所以是他们宠著我！对我来说，粉丝就是家人，在家人面前，我是自在的！」，这次南优铉除了将展现超强LIVE演唱实力，歌单上，也保证一切以做到尽兴为主轴，当天除了要带著大家搭乘时光机，将发行的专辑好歌唱一轮，包括「I LOVE YOU」、「Hold On Me」、「When Fall Comes」、「Calm & Passion」、「Lonely Night」、「Everyday」、「Rain」、「Flower」等，南优铉将用最无杂质的穿透嗓音，让大家听到耳朵幸福出油！而他也抢先预告，将有零距离聊聊真心话时间，藉由这样的交流，希望粉丝多了解自己，自己也能多认识大家，「我想听到你们的回响！」南优铉说。



将於4月9日举行的「2023 南优铉 FANCON [SECRET HOTEL NAMU：无与伦比的一天] IN TAIWAN」，订於3月18日下午1：00於Ticket Plus远大售票网站起售，购票网址：https://ticketplus.com.tw/ ，期待当天和所有粉丝拥有最幸福的一刻！

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