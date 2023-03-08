D.O.「见家人」，李龙真喊「太浪漫想Kiss」！《Running Man》宝弼PD新节目《没有数学的修学旅行》明开播

李龙真：「太浪漫了，走一走会想Kiss Kiss」请问你想亲谁XD 节目听起来怎么很像是为「刚刚」们设计的XDD

以《Running Man》和成员们「斗嘴斗出名」的PD（制作人）崔宝弼，即将以全新作品《没有数学的修学旅行》回归，和歌手EXO D.O.、ZICO、Crush、Jannabi崔政勋，以及谐星李龙真、梁世灿合作。



《没有数学的修学旅行》（수학 없는 수학여행；Nomath Schooltrip）顾名思义就是让成员们展开修学旅行，要执行特别任务和特别的游戏，是个关於6个男人的浪漫、毫不关乎数学的「无知性综艺节目」。



目前的预告，其中一支成员们来到冰天雪地之处，大家都觉得这地方太浪漫，李龙真兴奋的说：「在这里走著就会想Kiss Kiss，太浪漫了啊！」还说无条件要Kiss Kiss，就问你到底要跟谁Kiss，不是结婚了吗XDD ？



另一支成员们见了企鹅，后续展开超简单的企鹅问答任务，D.O.的答案让其他人都晕了！有粉丝搞笑留言：「我们敬秀（D.O.）终於见到家人了，怎么还会答错名字呢ㅋㅋㅋㅋㅋ」



最后一支预告，谁都搞不清楚什么是「没有数学的修学旅行」，旅行也好似没有目的，去到雪地又到KTV唱歌，去夹娃娃还去泡温泉？



《没有数学的修学旅行》即将在明（9）日於SBS与观众见面，每周四晚间9点首播。

▼《没有数学的修学旅行》官方IG，介绍栏写道是宝弼PD自行经营的，「所以可能有些生疏和俗气」XD 发布的照片中还透露为D.O.庆生



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