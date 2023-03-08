开播倒数！《黑暗荣耀2》将在本周上线，官方公开9大谜团：尸体去哪了？房东奶奶的真实身份！

《黑暗荣耀》第二季即将在本周（10日）上线，而Netflix方面也整理了9大谜团！
1尹昭熙的尸体到底在哪里？
为了复仇，文同珢还告诉孙慏梧朴涎镇是凶手，当时尹昭熙坠楼时就握著朴涎镇的名牌，孙慏梧知道这件事后，就要去威胁朴涎镇，结果...他人却消失不见了。而朱如炡去查看尹昭熙的尸体，结果尸体也不在冰柜里...到底是谁偷走了呢？
2.河度领会站在文同珢那边？还是朴涎镇那边？
在最后一集中，河度领得知文同珢＆朴涎镇过去发生的事，他最终会站在哪边呢？
3.朱如炡的复仇会实现吗？
朱如炡虽为医师但正在接受心理谘询，对於杀害父亲的凶手姜永天似乎仍无法忘怀，甚至模拟无数次杀害他的场面。而姜永天似乎也没有悔改的心，在狱中还不断寄信给朱如炡，让人好奇朱如炡会如何复仇。
4.姜贤南和女儿会幸福生活吗？
姜贤南为了杀掉家庭暴力的丈夫而与文同珢合作，帮她搜集情报，文同珢也帮她的女儿上课，之后还想帮助她出国留学。但在预告中，她的存在似乎被朴涎镇发现，她最后能和女儿过上幸福的日子吗？
5.害死尹昭熙的凶手是谁？
校园暴力受害者之一的「尹昭熙」，和文同珢一起遭到加害者五人帮严重的校园暴力，之后做出极端的选择。
6.文同珢的母亲是复仇对象？还是原谅的对象？
文同珢的母亲，为了金钱删改女儿的退学申请原因，甚至取消女儿的月租房，让同珢当时的处境变得更加糟糕，而母亲现在的精神状态疑似不佳。
7.房东奶奶的真实身份？
第1集播出，房东奶奶就对第一次来到家里的文同珢说：「你终於来了！我等你好久！」更用低价把房子陆续租给文同珢和朱如炡，一边检查她的电费和水费，也早就知道她的职业。有不少观众猜测房东奶奶可能是尹昭熙或是其他受害者的家属。
8.「莲花堂」是做什么的地方
根据目前的剧情，不少人猜测朴涎镇妈妈可能和警察署署长、巫师有互相勾结。去「莲花堂」那求姻缘的都是年轻女生，姜贤南跟踪两位从巫师堂出来的女生，并在食堂听到她们的对话「呀～那个跟你配到的大叔，真的会一直好运吗？」，镜头还特写另一名女生的名牌包，之后这个包出现在警察署署长的汽车旅馆。
9.文同珢的复仇「会以何种模样」完成
文同珢为了复仇，从高中退学后就开始做准备，最终他的复仇会成功？还是失败？
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