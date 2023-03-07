天啊～金道奇要來香港啦：《模範的士2》李帝勳 3/15旋風襲港！

香港的粉絲，「暗黑英雄金道奇」李帝勳來了！

要數今季最具話題的劇集，《模範的士2》（模範計程車2）絕對榜上有名，該劇不但吸引逾二百萬名韓國觀眾同步追看，還數度榮登「黃Viu煲劇平台」人氣劇榜首，魅力風靡全亞洲！劇集靈魂人物李帝勳更將於月中來港，以行動答謝觀眾的愛戴和支持！

2021年復仇爽劇《模範的士》開播後廣受好評，該劇不但結合動作、犯罪等元素，更融入了不少真實社會案件，致力為弱勢發聲之餘，也鼓勵觀眾思考法律盲點，可謂寓教於樂。挾著上季餘威，《模範的士2》甫開播便贏盡口碑，劇中李帝勳為了深入調查，不惜換上多個爆笑造型接近罪犯，百變形象媲美「變型金剛」！除了帶著上季人氣角色「王道吉」載譽歸來，他又化身高智商IT男智破詐騙集團，其中萌死人不償命的農村打扮更迷倒萬千少女！



為答謝廣大劇迷支持，「的士男神」李帝勳宣布即將在3月15日旋風襲港，出席「香港國際影視展 2023」為「黃Viu」站台，期間更會與現場觀眾進行近距離接觸！繼月初到訪馬尼拉後、李帝勳稍後將移師雅加達和新加坡，與Viu攜手舉行「李帝勳見面會2023:Vacation」，與粉絲見面。



由李帝勳、金義聖和表藝珍主演的Viu Original原創韓劇《模範的士2》講述地下的士公司「彩虹運輸」為無法受到法律保護的被害者策劃復仇計劃，並打著「以復仇代替尋死」的口號替天行道，用拳頭實踐私刑正義、代客復仇的故事，香港觀眾可以免費緊貼最新進度！

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