天啊～金道奇要来香港啦：《模范的士2》李帝勋 3/15旋风袭港！

香港的粉丝，「暗黑英雄金道奇」李帝勋来了！

要数今季最具话题的剧集，《模范的士2》（模范计程车2）绝对榜上有名，该剧不但吸引逾二百万名韩国观众同步追看，还数度荣登「黄Viu煲剧平台」人气剧榜首，魅力风靡全亚洲！剧集灵魂人物李帝勋更将於月中来港，以行动答谢观众的爱戴和支持！

2021年复仇爽剧《模范的士》开播后广受好评，该剧不但结合动作、犯罪等元素，更融入了不少真实社会案件，致力为弱势发声之余，也鼓励观众思考法律盲点，可谓寓教於乐。挟著上季余威，《模范的士2》甫开播便赢尽口碑，剧中李帝勋为了深入调查，不惜换上多个爆笑造型接近罪犯，百变形象媲美「变型金刚」！除了带著上季人气角色「王道吉」载誉归来，他又化身高智商IT男智破诈骗集团，其中萌死人不偿命的农村打扮更迷倒万千少女！



为答谢广大剧迷支持，「的士男神」李帝勋宣布即将在3月15日旋风袭港，出席「香港国际影视展 2023」为「黄Viu」站台，期间更会与现场观众进行近距离接触！继月初到访马尼拉后、李帝勋稍后将移师雅加达和新加坡，与Viu携手举行「李帝勋见面会2023:Vacation」，与粉丝见面。



由李帝勋、金义圣和表艺珍主演的Viu Original原创韩剧《模范的士2》讲述地下的士公司「彩虹运输」为无法受到法律保护的被害者策划复仇计划，并打著「以复仇代替寻死」的口号替天行道，用拳头实践私刑正义、代客复仇的故事，香港观众可以免费紧贴最新进度！

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