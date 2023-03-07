因為站在金英光旁邊，所以「變矮」了！李洙赫還被質疑「身高絕對沒有180公分」讓他露出無語表情 XD

近日，在韓國論壇 Theqoo 有篇以「李洙赫聽到『李洙赫身高絕對不到180公分』這留言時的反應」為標題的貼文，引發網友熱烈討論。

這是李洙赫、金英光作為嘉賓一起出演綜藝《Healing Camp》，主持人成宥利就問他們如果一起走在路上，有很多人會回頭吧？李洙赫說：「金英光身高不是很高嗎？但我個子其實不算矮，但如果有人看到我們走在一起，就會在網路上說『我今天看到金英光和李洙赫了，李洙赫的身高絕對不到180公分，和我差不多』。」吐露自己的委屈，還露出無語表情 XD



聽到這事的金英光說：「如果我和李洙赫一起出門的話，也會在網上看到『今天看到李洙赫和金英光了，李洙赫真帥！還以爲是金英光巨人呢！」之後，成宥利也問了兩人的身高，李洙赫說自己是184公分、金英光是188公分。



這也讓網友們紛紛留言：「金英光騙人 呵呵呵呵 看起來超過190公分了」、「看臉也覺得不止180公分」、「李洙赫模特兒出身卻不到180公分，這像話嗎」、「我在近距離看過！臉真的很立體，皮膚很白」、「一次也沒有覺得個子看起來矮」、「有位失敗者說了那樣的話 哈哈」、「個子矮的男人們總是說謊，所以實際身高標準變得奇怪了嗎」、「就算站在金英光旁邊，說不到180公分也太不像話」等等。

兩位都是模特兒出道，之後轉往演員活動。金英光在《原來這就是愛啊》飾演為了忍受一生與孤獨鬥爭而沉迷於工作，被稱作工作狂的男人「韓冬辰」，展現不同的魅力；而李洙赫去年在《還有明天》飾演表面冷酷無情但其實內心溫暖「朴中佶」一角，受到許多觀眾的喜愛，也期待他接下來的新作！



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