《浪漫速成班》所有戀情都開花、母親與孩子們大和解！鄭敬淏想結婚還得先過這關！（EP.15–16完）

[有雷] 《浪漫速成班》最終回果然衝出自身最高收視率，也讓觀眾們全程笑著看到最後一分鐘。海伊終於甦醒，真兇也付出了代價。度過了高考的壓力，大家都在浪漫愛情與溫暖親情的路上前進著，送上完美的結局。

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海伊仍陷入昏迷，但崔直說（鄭敬淏飾）幾乎已經掌握了所有關鍵線索，更在智室長家中找到鋼筆，而智室長擔心醫院中的海伊醒來後可能說出真相，直接到醫院去打算對海伊做些什麼，及時被行善（全道嬿飾）與崔直說阻止，智室長發現情況不妙而跑上了頂樓，雖然崔直說動之以情的勸說，智室長仍選擇一躍而下結束了生命。



海伊順利地清醒而出院了，善材則是因學校許多媽媽前往抗議，自己也難以面對母親利用關係拿到試題的情況，選擇申請自行退學。海伊的生母突然出現，原來是想從崔直說身上得到一些好處，海伊發現了急忙阻止，甚至她為了不再耽誤行善的未來，決定與生母一起到日本生活。海伊的媽媽看著行善與海伊如同真正母女一樣的相處，最終也識趣地自行離開。



海伊與善材、秀雅都如願通過了高考地獄，就讀醫學院的海伊終於也給了善材交往的答案。崔直說被路人拍到與之前相親的女子一起喝咖啡，急得要向行善好好解釋，也準備好了婚戒決定證明自己的內心，沒想到反被行善搶先求婚，讓崔直說驚訝傻眼了幾秒鐘。行善擁有了一個夢想，就是努力考上專業的運動員指導員，兩人也約定取得證照後就步入禮堂。



多次落榜後，行善終於順利考取了，也讓崔直說開心地在所有學生們面前放聲尖叫。而最晚開始戀情的才友與榮珠，反而進度超前成為準爸媽了，熙材也與媽媽旅遊，母子和解後感情更好，高材生秀雅以及還在落榜中的建厚似乎也互有好感，所有人都生活在有愛的環境裡。



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