因为站在金英光旁边，所以「变矮」了！李洙赫还被质疑「身高绝对没有180公分」让他露出无语表情 XD

近日，在韩国论坛 Theqoo 有篇以「李洙赫听到『李洙赫身高绝对不到180公分』这留言时的反应」为标题的贴文，引发网友热烈讨论。

这是李洙赫、金英光作为嘉宾一起出演综艺《Healing Camp》，主持人成宥利就问他们如果一起走在路上，有很多人会回头吧？李洙赫说：「金英光身高不是很高吗？但我个子其实不算矮，但如果有人看到我们走在一起，就会在网路上说『我今天看到金英光和李洙赫了，李洙赫的身高绝对不到180公分，和我差不多』。」吐露自己的委屈，还露出无语表情 XD



听到这事的金英光说：「如果我和李洙赫一起出门的话，也会在网上看到『今天看到李洙赫和金英光了，李洙赫真帅！还以爲是金英光巨人呢！」之后，成宥利也问了两人的身高，李洙赫说自己是184公分、金英光是188公分。



这也让网友们纷纷留言：「金英光骗人 呵呵呵呵 看起来超过190公分了」、「看脸也觉得不止180公分」、「李洙赫模特儿出身却不到180公分，这像话吗」、「我在近距离看过！脸真的很立体，皮肤很白」、「一次也没有觉得个子看起来矮」、「有位失败者说了那样的话 哈哈」、「个子矮的男人们总是说谎，所以实际身高标准变得奇怪了吗」、「就算站在金英光旁边，说不到180公分也太不像话」等等。

两位都是模特儿出道，之后转往演员活动。金英光在《原来这就是爱啊》饰演为了忍受一生与孤独斗争而沉迷於工作，被称作工作狂的男人「韩冬辰」，展现不同的魅力；而李洙赫去年在《还有明天》饰演表面冷酷无情但其实内心温暖「朴中佶」一角，受到许多观众的喜爱，也期待他接下来的新作！



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