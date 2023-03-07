《木偶的季節》前世兄弟今生再會！木偶為救季節展現超能力，她最不想承認的事實還是要面對了！（EP.12）

MBC奇幻愛情劇《木偶的季節》上周開播，一個是殺人的死神、一個是救人的醫生，「生死與奪羅曼史」即將展開！

劇中的死神「木偶」每隔99年來到人間降下天罰，不同的是，這一次遇見了擁有神秘能力的望診醫生韓季節。 第12集裡，木偶發現前世有個弟弟、現在正是他認識的人之一，開心得大獻殷勤，結果把對方嚇到了XD



*以下包含《木偶的季節》第12集關鍵劇情！



鄭伊登的前世

金必洙為了讓新藥上市使出詭計：假裝乖乖接受檢查、推遲上市，同時製造有很多人需要新藥的輿論。 最關鍵的一招是在鄭伊登飲料裡下迷藥、讓他淹死，從而上演「軟骨磨損運動員因等不到新藥而尋短見」戲碼。 好在木偶及時將他救起，兩人對視間發現前世的他們竟是一對親兄弟！伊登清醒後忘了這件事，但木偶仍然記得，開始把伊登當親弟弟一樣熱心照顧XD



木偶第一次忤逆

季節憧憬著和木偶攜手未來，木偶一方面不忍心留她一人在世上，另一方面越來越喜歡她，也想在她慢慢老去時陪在身邊。 他決定這一次不順從造物主的安排，即便20天時間到了也不乖乖回去黃泉。 木偶也不知道會面臨什麼考驗，但既然季節作為區區人類都努力嘗試，木偶也決定放手一搏。



季節發現木偶的異常

金必洙綁架韓哲誘出季節和木偶，想把兩人一網打盡。 二人跟著韓哲手機定位來到一間倉庫，打開櫃門卻沒看到弟弟身影，等待他們的只有韓哲的手機和一顆炸彈！木偶立即護住季節瞬移到外面，季節看到木偶臉上的傷口迅速癒合，終於不能再騙自己了：木偶真的不是人！



下集預告裡，季節對木偶的真正身份感到驚恐萬分，隨後表示想起了什麼，難道是雪姬的記憶回來了？ 木偶再一次親吻季節，心裡默念：「拜託，希望今生是不同的。」 《木偶的季節》 每週五六播出，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台追看~



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