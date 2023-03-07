《木偶的季节》前世兄弟今生再会！木偶为救季节展现超能力，她最不想承认的事实还是要面对了！（EP.12）

MBC奇幻爱情剧《木偶的季节》上周开播，一个是杀人的死神、一个是救人的医生，「生死与夺罗曼史」即将展开！

剧中的死神「木偶」每隔99年来到人间降下天罚，不同的是，这一次遇见了拥有神秘能力的望诊医生韩季节。 第12集里，木偶发现前世有个弟弟、现在正是他认识的人之一，开心得大献殷勤，结果把对方吓到了XD



*以下包含《木偶的季节》第12集关键剧情！



郑伊登的前世

金必洙为了让新药上市使出诡计：假装乖乖接受检查、推迟上市，同时制造有很多人需要新药的舆论。 最关键的一招是在郑伊登饮料里下迷药、让他淹死，从而上演「软骨磨损运动员因等不到新药而寻短见」戏码。 好在木偶及时将他救起，两人对视间发现前世的他们竟是一对亲兄弟！伊登清醒后忘了这件事，但木偶仍然记得，开始把伊登当亲弟弟一样热心照顾XD



木偶第一次忤逆

季节憧憬著和木偶携手未来，木偶一方面不忍心留她一人在世上，另一方面越来越喜欢她，也想在她慢慢老去时陪在身边。 他决定这一次不顺从造物主的安排，即便20天时间到了也不乖乖回去黄泉。 木偶也不知道会面临什么考验，但既然季节作为区区人类都努力尝试，木偶也决定放手一搏。



季节发现木偶的异常

金必洙绑架韩哲诱出季节和木偶，想把两人一网打尽。 二人跟著韩哲手机定位来到一间仓库，打开柜门却没看到弟弟身影，等待他们的只有韩哲的手机和一颗炸弹！木偶立即护住季节瞬移到外面，季节看到木偶脸上的伤口迅速愈合，终於不能再骗自己了：木偶真的不是人！



下集预告里，季节对木偶的真正身份感到惊恐万分，随后表示想起了什么，难道是雪姬的记忆回来了？ 木偶再一次亲吻季节，心里默念：「拜托，希望今生是不同的。」 《木偶的季节》 每周五六播出，香港观众可在黄Viu煲剧平台追看~



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻