張赫X張娜拉四搭tvN新劇《Family》公開劇本閱讀現場！預計下月（4月）首播

螢光幕前的「老夫老妻」了～

預計於下月（4月）迎來首播的tvN新劇《Family》，於昨日（6日）公開劇本閱讀現場。這是一部描述偽裝成平凡上班族的國情院黑色要員丈夫，和夢想有個完美家庭、又溫柔、又有殺氣的妻子之間，驚險的「死守家庭諜報喜劇」，找來張赫、張娜拉「四搭」主角，引發不少關注。

張赫飾演偽裝成貿易公司職員的國情院黑色要員「權道勛」，也是「姜宥拉」的丈夫。他是集速度、精準與處理乾淨的「One Shot One Kill」狙擊老手，雖然因為忙碌而忽略家人，但對妻子的愛無人能比。

張娜拉飾演生活能力九級的權道勛妻子「姜宥拉」。姜宥拉與丈夫相遇，並建立夢想中的完美家庭，為了守護家人而努力成為滿分的家管。不過，在她可愛的形象背後，其實隱藏著秘密。

而蔡貞安飾演權道勛的同僚，是國情院特務、專業狙擊手「吳千蓮」。她在別人看中看似享受著奢華的單身生活，實際上卻是渴望著誰陪伴的孤獨女人。雖然離過三次婚，卻希望道勛能持續守護家庭，所以無論精神或物質都會給予幫助。











另外，《Family》還有李順載、金江珉、尹相貞、Gabee等演員共演。幾乎每十年就要合作一次的張赫與張娜拉，繼《開朗少女成功記》、《命中注定我愛你》、《久違的再見》後，今年（2023年）又通過《Family》相遇，相信粉絲們都非常期待吧！

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