《浪漫速成班》所有恋情都开花、母亲与孩子们大和解！郑敬淏想结婚还得先过这关！（EP.15–16完）

[有雷] 《浪漫速成班》最终回果然冲出自身最高收视率，也让观众们全程笑著看到最后一分钟。海伊终於苏醒，真凶也付出了代价。度过了高考的压力，大家都在浪漫爱情与温暖亲情的路上前进著，送上完美的结局。

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海伊仍陷入昏迷，但崔直说（郑敬淏饰）几乎已经掌握了所有关键线索，更在智室长家中找到钢笔，而智室长担心医院中的海伊醒来后可能说出真相，直接到医院去打算对海伊做些什么，及时被行善（全道嬿饰）与崔直说阻止，智室长发现情况不妙而跑上了顶楼，虽然崔直说动之以情的劝说，智室长仍选择一跃而下结束了生命。



海伊顺利地清醒而出院了，善材则是因学校许多妈妈前往抗议，自己也难以面对母亲利用关系拿到试题的情况，选择申请自行退学。海伊的生母突然出现，原来是想从崔直说身上得到一些好处，海伊发现了急忙阻止，甚至她为了不再耽误行善的未来，决定与生母一起到日本生活。海伊的妈妈看著行善与海伊如同真正母女一样的相处，最终也识趣地自行离开。



海伊与善材、秀雅都如愿通过了高考地狱，就读医学院的海伊终於也给了善材交往的答案。崔直说被路人拍到与之前相亲的女子一起喝咖啡，急得要向行善好好解释，也准备好了婚戒决定证明自己的内心，没想到反被行善抢先求婚，让崔直说惊讶傻眼了几秒钟。行善拥有了一个梦想，就是努力考上专业的运动员指导员，两人也约定取得证照后就步入礼堂。



多次落榜后，行善终於顺利考取了，也让崔直说开心地在所有学生们面前放声尖叫。而最晚开始恋情的才友与荣珠，反而进度超前成为准爸妈了，熙材也与妈妈旅游，母子和解后感情更好，高材生秀雅以及还在落榜中的建厚似乎也互有好感，所有人都生活在有爱的环境里。



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