運動時踩空破相！BLACKPINK成員Jennie大方公開眼下傷疤粉絲心疼！

BLACKPINK即將於3月18、19日來台開唱，不過日前卻傳出成員Jennie受傷的消息，她也在SNS上公開了自己貼著OK繃的照片，受傷的部位從側面看起來有點腫，讓大家看了相當心疼，希望Jennie早日康復。

Jennie於6日透過自己的IG story上分享了幾張照片，並寫著「我去去就回〜」照片中Jennie穿著全身香奈兒品牌的白色長版風衣，圍著淺藍與白色的渲染領巾，搭配黑色緊身牛仔褲，不愧是人間香奈兒。為了參加時裝週而前往法國巴黎，不忘在出發前與粉絲們打招呼。她的右眼下方貼著OK繃，側面看起來甚至還有點腫，令粉絲們看起來相當心疼。



Jennie曾在日前表示，即使在休息期間也要進行健康管理，吃得好睡得好，也做運動，不過不小心失足踩空而在臉上留下了一點傷痕，很想要快點恢復才不會讓粉絲們擔心，不過傷口還需要癒合，所以暫時臉上會貼著OK繃。Jennie親自向粉絲們說明了傷痕也引發話題討論。

雖然照片中不難看出Jennie的臉部仍有些腫脹，但她仍然消化了忙碌行程，也自我解嘲說「我今天有點像大人〜」也向粉絲們喊話說：「去去就回，很久沒見到BLINK了所以相當開心！」另一張照片Jennie則是用了一個藍色愛心貼圖將傷痕處完美遮住！希望來台開唱前就Jennie就能完全恢復啦〜



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