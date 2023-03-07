运动时踩空破相！BLACKPINK成员Jennie大方公开眼下伤疤粉丝心疼！

BLACKPINK即将於3月18、19日来台开唱，不过日前却传出成员Jennie受伤的消息，她也在SNS上公开了自己贴著OK绷的照片，受伤的部位从侧面看起来有点肿，让大家看了相当心疼，希望Jennie早日康复。

Jennie於6日透过自己的IG story上分享了几张照片，并写著「我去去就回〜」照片中Jennie穿著全身香奈儿品牌的白色长版风衣，围著浅蓝与白色的渲染领巾，搭配黑色紧身牛仔裤，不愧是人间香奈儿。为了参加时装周而前往法国巴黎，不忘在出发前与粉丝们打招呼。她的右眼下方贴著OK绷，侧面看起来甚至还有点肿，令粉丝们看起来相当心疼。



Jennie曾在日前表示，即使在休息期间也要进行健康管理，吃得好睡得好，也做运动，不过不小心失足踩空而在脸上留下了一点伤痕，很想要快点恢复才不会让粉丝们担心，不过伤口还需要愈合，所以暂时脸上会贴著OK绷。Jennie亲自向粉丝们说明了伤痕也引发话题讨论。

虽然照片中不难看出Jennie的脸部仍有些肿胀，但她仍然消化了忙碌行程，也自我解嘲说「我今天有点像大人〜」也向粉丝们喊话说：「去去就回，很久没见到BLINK了所以相当开心！」另一张照片Jennie则是用了一个蓝色爱心贴图将伤痕处完美遮住！希望来台开唱前就Jennie就能完全恢复啦〜



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