《浪漫速成班》大結局收視17%刷新高！全道嬿、鄭敬淏發表終映感言「謝謝大家對行善＆直說情侶的喜愛」

由全道嬿、鄭敬淏主演的《浪漫速成班》在昨日（5日）播出最後一集，大家看完了嗎？

以行善（全道嬿 飾）和直說（鄭敬淏 飾）的結婚約定完美的羅曼史劃下結尾，全國收視17%、首都圈收視19.8%，這不僅再次刷新自身最高收視率，還一如既往地席捲了所有頻道同時間段的第一位，到最後都證明火熱的人氣。而兩位主演也發表了終映感言。



首先，全道嬿通過「南行善」一角展現特有的可愛魅力和細膩的感情演技，她說：「剛開始總是覺得很難，但就這樣臨近最後一集，覺得時間太短了，一瞬間就過去了，留下了很大的遺憾。南行善是我非常想演的角色，時隔很久才見到明朗的故事。收到劇本時，我還產生『我能做到嗎？』既懷疑又沒有自信，但拍攝過程中不知不覺就成了南行善。」

她表示：「以前沒有多少可以全家人聚在一起笑、一起哭的作品，《浪漫速成班》是可以和我們家人一起觀看的作品，所以很有意義，謝謝大家給予的喜愛和關心。」



通過「崔直說」一角刷新人生角色的鄭敬淏表示：「能和直說一起度過的所有瞬間，還有和導演、編劇、道嬿前輩在一起感到很幸福。孤獨的直說遇到行善，進一步成長的過程中，我也和直說一起成長了。不知爲什麼，因爲和我有相似的一面，所以更加喜愛他。」

他還說：「一起的前輩們、同僚演員們和導演、編劇，還有很多工作人員都辛苦了，很幸福，也很感謝。直說在這裡和大家道別，但希望觀眾們以後也能想起直說幸福的感情。感謝大家一直以來對《浪漫速成班》和直說以及「直說行善情侶」的喜愛。」



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