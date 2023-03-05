李栋旭、柳惠英有望合作《善良的男子汉》并饰演「兄妹」！两人同公司，曾一起出演《出差十五夜》

《出差十五夜》曾帮「演员部」创作一部刑警剧，如果真的拍出来应该也很不错！

李栋旭可谓戏约不断，在拍摄《九尾狐传1938》时，陆续接到电视剧《善良的男子汉》、《杀人者的购物中心》，及电影《哈尔滨》的出演提案，可谓行程满档。

《善良的男子汉》描述爷爷是流氓、父亲是流氓、儿子是流氓的「三代流氓」，长孙「石哲」为了守护家庭、工作和爱情而展开的波澜壮阔的故事，预计今年开机。而与李栋旭同为King Kong by STARSHIP娱乐旗下演员的柳惠英，有望在剧中饰演妹妹「石熙」，她正直、干练又伶俐，是母亲唯一可以依靠的女儿。





李栋旭与柳惠英曾於去年一起出演网路综艺《出差十五夜》，两人同属STARSHIP娱乐「演员部」的King Kong by STARSHIP娱乐。当时节目组就「脑补」一出刑警剧，小编倒是蛮期待可以拍出来的！

▲李光洙饰演「李代理」，苞娜饰演「金社员」，孙宇贤饰演「孙实习」

▲李栋旭饰演苦恼中的「李课长」

▲宋承宪饰演追踪李课长的「宋警官」

▲申承浩饰演报告情况的「申警官」

▲金泛饰演新上任的「金警官」

▲柳惠英饰演擅长共感的「柳警官」

▲柳演锡饰演《机智医生生活》的「安政源」（莫名好笑XD）

▲蔡秀彬饰演结束外勤来到饭馆的「蔡警官」

▲千英敏饰演KAIST首席毕业的CSI「千警官」

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