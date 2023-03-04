抒情王子金在中：「過了四年，我們都變老了吧！」金在中多次走下舞台粉絲High翻！

3月4日晚間金在中於台北TICC與2000位來自海外與台灣的粉絲們相見，一開場只聞其聲不見其人，帶來他所演出的韓劇《守護老闆》中的OST歌曲《守護你》，一如既往的熟悉抒情唱腔讓粉絲們相當滿足，視線離不開舞台，演唱幾句後他才穿著一身全白打扮，頂著俐落短髮造型驚喜登場，引發全場尖叫。

金在中這場演唱會《J-Party》原本應該在疫情前舉辦，而一延後就是三年的時間，他覺得等待相當漫長，他還打趣地說：「時間就這樣過了四年(距離上次來台)，我們都變老了。」金在中說自己在台上能夠清楚看得見粉絲們的臉，還和大家開玩笑說：「老態是沒辦法用口罩遮掩的」，與粉絲們像老友一樣談天說地。



時隔四年又來到台灣，金在中享受著成為一個觀光客，覺得台灣沒有什麼太大改變，昨晚他也到了夜市去吃吃喝喝。大展抒情唱功的金在中，才開唱不到半小時，就Cue全場粉絲們跟他一起合唱《Now is Good》，還先檢視大家唱到他滿意的程度之後他才能正式開始演唱，過程中金在中也在台上笑彎了腰，非常享受與粉絲們的互動。



五首歌之後金在中換上了黑色服裝，手臂上的薄紗若隱若現，腰間的水鑽流蘇也非常閃亮，連續帶來多首歌曲《One Kiss》《Run Away》等等，中間串場影片也別有用心，金在中過足戲癮一人分飾多角，換上不同的造型而表示不同個性的金在中，他也對不同的自己提出了許多疑問，影片中也讓現場粉絲們尖叫聲不斷。



後半場他則開始送上動感歌曲，讓全場氣氛超High，金在中更是直接衝下台讓粉絲們陷入瘋狂，他也立即淹沒在人群中，回到舞台上之後還立刻請粉絲們冷靜「Please Calm Down」，更用中文問大家：「你們開心嗎？」看到粉絲這麼熱情他又再度走下台，演唱會變成近距離合照，讓金在中回到台上還用中文大呼「不敢相信！」也跟上了這波流行台詞。



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