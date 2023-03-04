抒情王子金在中：「过了四年，我们都变老了吧！」金在中多次走下舞台粉丝High翻！

3月4日晚间金在中於台北TICC与2000位来自海外与台湾的粉丝们相见，一开场只闻其声不见其人，带来他所演出的韩剧《守护老板》中的OST歌曲《守护你》，一如既往的熟悉抒情唱腔让粉丝们相当满足，视线离不开舞台，演唱几句后他才穿著一身全白打扮，顶著俐落短发造型惊喜登场，引发全场尖叫。

金在中这场演唱会《J-Party》原本应该在疫情前举办，而一延后就是三年的时间，他觉得等待相当漫长，他还打趣地说：「时间就这样过了四年(距离上次来台)，我们都变老了。」金在中说自己在台上能够清楚看得见粉丝们的脸，还和大家开玩笑说：「老态是没办法用口罩遮掩的」，与粉丝们像老友一样谈天说地。



时隔四年又来到台湾，金在中享受著成为一个观光客，觉得台湾没有什么太大改变，昨晚他也到了夜市去吃吃喝喝。大展抒情唱功的金在中，才开唱不到半小时，就Cue全场粉丝们跟他一起合唱《Now is Good》，还先检视大家唱到他满意的程度之后他才能正式开始演唱，过程中金在中也在台上笑弯了腰，非常享受与粉丝们的互动。



五首歌之后金在中换上了黑色服装，手臂上的薄纱若隐若现，腰间的水钻流苏也非常闪亮，连续带来多首歌曲《One Kiss》《Run Away》等等，中间串场影片也别有用心，金在中过足戏瘾一人分饰多角，换上不同的造型而表示不同个性的金在中，他也对不同的自己提出了许多疑问，影片中也让现场粉丝们尖叫声不断。



后半场他则开始送上动感歌曲，让全场气氛超High，金在中更是直接冲下台让粉丝们陷入疯狂，他也立即淹没在人群中，回到舞台上之后还立刻请粉丝们冷静「Please Calm Down」，更用中文问大家：「你们开心吗？」看到粉丝这么热情他又再度走下台，演唱会变成近距离合照，让金在中回到台上还用中文大呼「不敢相信！」也跟上了这波流行台词。



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