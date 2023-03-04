【K社韓國小百科】這也太人性化了吧！首爾城東區推「脫髮治療」補貼，最高一年有20萬

這項措施對「禿頭星人」來說也太友好了吧。

當代年輕人的煩惱之一就是脫髮，不少人因為工作壓力大、作息時間不規律、飲食不健康等種種原因導致頭髮越來越稀疏，髮縫越來越寬，不治療吧，只能等頭越來越禿，治療吧，又是一筆不菲的開銷。 但最近首爾市城東區就推出了一項措施，從3月起將為39周歲以下的區民發放20萬/年（韓幣）的脫髮治療費。

據悉從去年5月起城東區廳就在籌備撥款，只要是城東區居民（以居民登陸為準），且居住3個月以上，被診斷為脫髮的區民都能獲得這筆補貼，不過僅限於購買口服用藥材費，每次可報銷醫藥費的50%，一年上限為20萬。



根據韓國健康保險公團發佈的資料顯示，2020年被診斷為脫髮的人口為23.3萬人，比2016年上漲了9.9%，10名脫髮者中有6名為20-40代的中青年。

消息發佈後即刻在韓網引發了熱議，不少網友表示：「太羡慕城東區了，區廳長有在好好工作」、「好多人都在說有這筆錢為什麼不做其他更有用的事情，你們以為的那些更有用的事情，人家城東區早就在做了」、「我現在搬到城東區還來得及嗎」 等。

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