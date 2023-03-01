《耀眼》编导再合作新剧《时髦一点》！韩志旼、金俊勉分享杀青照，李民基再接拍《Look at Me》与韩智贤合作

长达6个月的拍摄，距离《时髦一点》播出又更近一点！

预计於今年（2023年）推出的JTBC新电视剧《时髦一点》，由《耀眼》金锡允导演执导、金秀珍编剧执笔。以农村为背景，并以人性化的方式描述在那里发生的故事。女主角找来主演《耀眼》的韩志旼饰演「兽医」，男主角则找来曾和导演合作过《我的出走日记》的李民基饰演「刑警」。而金俊勉（EXO SUHO）也确定加盟，是他继《多金社长小资女》后睽违5年回归小萤幕。

历经约半年的拍摄，《时髦一点》终於杀青，主演们纷纷於个人Instagram分享杀青照。金俊勉还悄悄「剧透」一张照片，蛋糕上出现了他骑著自行车、后座载著韩志旼，令人好奇两人於剧中的互动及关系。

而《时髦一点》甫杀青，李民基马上宣布接演wavve新剧《Look at me》，并在限时动态分享剧本封面照。

《Look at Me》是一部描述知名整形外科医生因意外事件坠入深渊 、为犯罪被害者整形后，追踪事件真相的医学悬疑惊悚剧。李民基饰演拥有完美外貌和实力的最佳整形外科医生「车正宇」；韩智贤饰演直率、自信的重案组精英刑警「李敏亨」。这也是她继《Cheer Up》后的新作品，预计将展现全新魅力。

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