SM爭奪戰白熱化，部份藝人開始接觸其他公司！業內爆：高人氣偶像抗拒吞並命運，或出走中小企劃社

近日Kakao娛樂也加入SM收購大戰，與HYBE激烈爭奪「三大社」龍頭老大的股權。 雙方通過輿論互相攻擊，都堅稱對方接手SM不利於藝人發展，當下最苦惱的恐怕就是SM旗下眾多藝人。

SHINee Key在13日的專輯發售直播中提到想演出但不知該跟誰說、「公司現在亂糟糟的」，Red Velvet在粉絲見面會被要求跳NewJeans《Hype Boy》舞蹈時也委婉拒絕。出席頒獎典禮時，aespa和NCT也第一次沒有公開感謝SM前製作總監李秀滿，就連局外人都能感受到人心惶惶的氣氛。



230213 카운트다운라이브 기범



앵콜 키랜드 열었으면 ㅠ)

나도 열었으면 좋겠어 이걸 어디다 얘길해야.. 앵콜콘서트 열어주는거예요ㅠ 나도 누구보다 하고싶은 사람이긴 한데 아휴 몰라.. 회사가 뒤숭숭해가지구 지금.. pic.twitter.com/L8xjry74xy — [1of1=샤이니]민트곰 (@shineshinee0525) February 13, 2023

NCT於2016年出道，今年面臨7年續約關口; Red Velvet今年出道第9年，有說法2021年已續約一次，也有說是原合約期限較長、今年才是續約關鍵。 業內人士認為，臨近續約的SM旗下歌手很可能抗拒被HYBE收購、轉而出走自立企劃社，而且部份歌手確實已開始接觸其他公司：「已有較高知名度的偶像留在SM的理由並不明確，很可能向外尋找支持個人活動且收入分配有利的中小企劃社。 長久留在SM的藝人多是出於義理和名分，不會樂於被其他大型企劃社吸收。 」





也有反對意見認為，目前SM最大收入來源IP是NCT和aespa，且日後還會推出新人，即便部份藝人出走也不會造成太大打擊; 如果HYBE成功收購SM，最大收穫將是SM在各國擁有的數千個IP，包括偶像團名稱及LOGO等等。對 娛樂公司而言最重要的資產是IP和人脈網絡，SM各方面被後起之秀HYPE追趕、推出新人的力度也變弱，似乎已漸失往日輝煌。

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