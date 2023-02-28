被男二搶走大量關注度，令男一粉絲們傷心哭哭的四部人氣韓劇！《黑暗榮耀、START-UP、女神降臨、原來是美男》

大家也有過這樣的追劇經驗嗎？

2022年底的黑馬作品 Netflix《黑暗榮耀》中，年下男朱如炡（李到晛 飾）在得知文同珢（宋慧喬 飾）的過去後，心甘情願成為她復仇路上的劊子手，不過，復仇對象的老公河度領（鄭星一 飾）的人設與魅力也相當突出，目前有許多觀眾期待看到文與河的更多互動。



2020年 tvN《Start-Up：我的新創時代》中，從男二金宣虎的少年時期就由南多凜詮釋，劇本中與女主的牽絆感覺更深，偏偏這部劇裡男一南柱赫的人設偏弱，相當不討好觀眾，導致整部劇觀眾的心都偏向男二，讓人越追越無言。



2020年 tvN《女神降臨》中，朱靜（文佳煐 飾）夾在校霸兼校草修豪（車銀優 飾）與傲嬌學霸書竣（黃寅燁 飾）之間，車銀優本來人氣就很高，也是標準的撕漫男，但黃寅燁完美詮釋了書迷們心中的書竣，暖男護女主的人設和劇情安排，讓他獲得了相當高的關注度，也透過這部劇而爆紅。



最後就是讓許多人意難平的2009年 SBS《原來是美男》，當時身為樂團吉他手的姜信宇（鄭容和 飾）默默守護著高美男（朴信惠 飾），但女一的心始終是向著男一的（張根碩飾演的樂團主唱黃泰慶），也是韓劇中最經典的讓人感到遺憾、希望他能獲得幸福的男二，當年是否也深深觸動著你的心呢？



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