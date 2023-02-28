被男二抢走大量关注度，令男一粉丝们伤心哭哭的四部人气韩剧！《黑暗荣耀、START-UP、女神降临、原来是美男》

大家也有过这样的追剧经验吗？

2022年底的黑马作品 Netflix《黑暗荣耀》中，年下男朱如炡（李到晛 饰）在得知文同珢（宋慧乔 饰）的过去后，心甘情愿成为她复仇路上的刽子手，不过，复仇对象的老公河度领（郑星一 饰）的人设与魅力也相当突出，目前有许多观众期待看到文与河的更多互动。



2020年 tvN《Start-Up：我的新创时代》中，从男二金宣虎的少年时期就由南多凛诠释，剧本中与女主的牵绊感觉更深，偏偏这部剧里男一南柱赫的人设偏弱，相当不讨好观众，导致整部剧观众的心都偏向男二，让人越追越无言。



2020年 tvN《女神降临》中，朱静（文佳煐 饰）夹在校霸兼校草修豪（车银优 饰）与傲娇学霸书竣（黄寅烨 饰）之间，车银优本来人气就很高，也是标准的撕漫男，但黄寅烨完美诠释了书迷们心中的书竣，暖男护女主的人设和剧情安排，让他获得了相当高的关注度，也透过这部剧而爆红。



最后就是让许多人意难平的2009年 SBS《原来是美男》，当时身为乐团吉他手的姜信宇（郑容和 饰）默默守护著高美男（朴信惠 饰），但女一的心始终是向著男一的（张根硕饰演的乐团主唱黄泰庆），也是韩剧中最经典的让人感到遗憾、希望他能获得幸福的男二，当年是否也深深触动著你的心呢？



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