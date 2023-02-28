李昇基告白李多寅「非常愛她，堅持到底的心情更加強烈」韓網友依舊不領情：「拜託安靜生活吧」

李昇基最近為時尚雜誌《GQ Korea》3月刊拍攝一組畫報，通過黑白照片展現幹練的氛圍。

當天，李昇基還發表結婚感想：「（宣佈和李多寅結婚時）非常平靜，決定結婚已經有一段時間了，從決定和那個朋友結婚的瞬間，心裡就非常舒暢。在我身邊費了很多心思，是我非常愛的朋友。」表達了對李多寅的心意。



通過愛情增加勇氣和自信的李昇基也說：「戰鬥力變得很不同，不退縮的理由很明確，不放棄堅持到底的心情更加強烈。」

對於從 Hook 娛樂收到的50億韓元未支付清算金全額捐贈一事，他表示：「那筆錢對我來說真的很珍貴，這筆錢將我青春的壓力、痛苦和絕望全部注入了進去，所以我想捐給能夠清楚地看到這些錢是怎麼用的的地方。」



採訪一公開，韓網友依舊不領情，紛紛留言：「果然在愛情面前...」、「李昇基本身是很了不起的人，但是他的行動卻令人遺憾」、「李昇基真的以爲會在大家的祝福下結婚」、「別人的錢也很珍貴」、「世紀之愛看得很開心」、「想那樣的話就安靜地結婚唄」、「眼色也不看，跟大家較勁」等等。

而李昇基在本月7日通過手寫信表示：「我決定和我心愛的李多寅不再是作為戀人，而是作爲『夫妻』度過餘生。求婚後得到了同意，將在4月7日舉行婚禮。」在宣布結婚之後，李昇基日前也出席綜藝《PEAK TIME》製作發佈會，無名指上還戴著結婚戒指，他也說道：「謝謝大家的祝福，這是我人生中最大的決定。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞