李升基告白李多寅「非常爱她，坚持到底的心情更加强烈」韩网友依旧不领情：「拜托安静生活吧」

李升基最近为时尚杂志《GQ Korea》3月刊拍摄一组画报，通过黑白照片展现干练的氛围。

当天，李升基还发表结婚感想：「（宣布和李多寅结婚时）非常平静，决定结婚已经有一段时间了，从决定和那个朋友结婚的瞬间，心里就非常舒畅。在我身边费了很多心思，是我非常爱的朋友。」表达了对李多寅的心意。



通过爱情增加勇气和自信的李升基也说：「战斗力变得很不同，不退缩的理由很明确，不放弃坚持到底的心情更加强烈。」

对於从 Hook 娱乐收到的50亿韩元未支付清算金全额捐赠一事，他表示：「那笔钱对我来说真的很珍贵，这笔钱将我青春的压力、痛苦和绝望全部注入了进去，所以我想捐给能够清楚地看到这些钱是怎么用的的地方。」



采访一公开，韩网友依旧不领情，纷纷留言：「果然在爱情面前...」、「李升基本身是很了不起的人，但是他的行动却令人遗憾」、「李升基真的以爲会在大家的祝福下结婚」、「别人的钱也很珍贵」、「世纪之爱看得很开心」、「想那样的话就安静地结婚呗」、「眼色也不看，跟大家较劲」等等。

而李升基在本月7日通过手写信表示：「我决定和我心爱的李多寅不再是作为恋人，而是作爲『夫妻』度过余生。求婚后得到了同意，将在4月7日举行婚礼。」在宣布结婚之后，李升基日前也出席综艺《PEAK TIME》制作发布会，无名指上还戴著结婚戒指，他也说道：「谢谢大家的祝福，这是我人生中最大的决定。」



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