刘亚仁8年前获奖感言影片：挤眉弄眼、语调&姿势诡异、喊前辈年长演员为「年轻的朋友」

韩国最年轻的影帝之一的刘亚仁因涉嫌吸毒被警方调查，引起韩国内、外网友一片哗然。

据韩媒报导称，刘亚仁从2021年1月4日到同年12月23日左右，共注射了73次异丙酚，注射总剂量超过了4400ml，也就是说他每月注射异丙酚的频率高达6次。韩国国立科学调查研究院毛发检查还检测出大麻、异丙酚以外的第三毒品类成分。

警方的每一次通报都令网友们震惊，刘亚仁涉毒一事如同洋葱一样，一层接著一层被剥开，又有韩媒挖出他多年前参加年末颁奖礼时的影片，不少人看了之后纷纷怀疑那个时候他是否就已经开始吸毒了。

2015年12月举行的「SBS演技大赏」中，刘亚仁凭藉电视剧《六龙飞天》一举斩获最优秀演技赏，上台发表获奖感言的他表情夸张，声音颤抖，当时被看作因获奖而激动、紧张，现在爆出吸毒，众人再回过头来看，似乎并不是那么一回事。



刘亚仁当时叫了台下卞耀汉、申世京、尹均相、朴泰光等人的名字，同时表示「和有著无比热情的年轻朋友们在一起幸福感巨大，因为真心想要祝福这些朋友，我才站在这里，真心祝福他们。」实则这些演员中多人是比他年纪大的前辈、大哥，而获奖人还是他自己。最后他又称：「我们的工作就是要把戏演得自然，虽然有很多要变的凶恶如怪物一样的瞬间，但我会好好调整，作为一名好演员努力思考，认真在这条路上走下去。」



刘亚仁并未饯行自己的诺言，从影帝变瘾君子，另不少粉丝和网友痛惜的同时感到愤怒。

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