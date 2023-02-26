《死期将至》主演阵容越来越华丽！崔始源&金材昱&李宰旭&成勋轮流客串「重生的徐仁国」，《还魂2》CP高允贞有望再同框！

TVING最新奇幻剧《死期将至》终於确定全部主角人选，已於本月20日正式开拍！从徐仁国到崔始源、金材昱、李宰旭、成勋、张胜祖、金志勋，为什么每次重生颜值都这么高啦XD

《死期将至》改编自同名网漫，讲述一个求职7年一无所获、失去生活意志的男人「崔依在」（音）堕入地狱前被「死亡」安排12次重生的故事。 由《回到18岁》《心灵的声音》《Go Back夫妇》河炳勋导演包办导演和编剧。



男主「崔依在」由徐仁国饰演，因为每次重生的年龄、身份、外貌都不一样，所以找来多位演员分别客串。 目前有望饰演重生后崔依在的演员，每一个都堪称收视率保障：崔始源、金材昱、李宰旭、成勋、张胜祖！









此外，高允贞和金志勋也正在积极考虑出演，但尚未公开具体角色。 高允贞和李宰旭在《还魂：光与影》饰演「煜影CP」，戏里戏外互动都超甜，短短10集让剧迷大呼不舍！不知这次在《死期将至》能否再见到二人同框呢？





朴素淡饰演让神秘的存在「死亡」，对崔依在进行审判、令他经历12次不同的人生与去世，这是她第一次挑战非人类角色，也是甲状腺癌痊愈后接拍的第一个剧集。



日前她在IGpo出健身照，在曼谷度假都不忘保持运动，结实腹肌让人感受到满满的努力和能量：



《死期将至》已在本月14日完成剧本阅读，20日正式开拍，预计下半年通过TVING与观众见面。

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